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Il dopogara.
01 giugno 2026 alle 00:25

La gioia dei maddalenini: «Vittoria dedicata ai tifosi» 

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Clima euforico a fine gara, la vittoria contro un avversario blasonato ha caricato l’ambiente locale che ora si prepara ad altre due gare di fuoco. È grossa la soddisfazione per il presidente Enzo Del Giudice: «Il pubblico accorso numeroso ci ha dato la spinta più importante. Non potevamo che dare una gioia a questi fantastici tifosi, sono sicuro ci seguiranno anche nella prossima avventura nella finale nazionale».

Mister Favarin elogia i suoi: «Vanno fatti i complimenti ai ragazzi per come hanno condotto queste due gare», esulta. «A mio avviso il passaggio del turno è strameritato per quanto visto nel doppio confronto, ora ci metteremo sotto e continueremo a lavorare per preparare al meglio queste due gare che ci possono dare l’accesso diretto nella serie nazionale». (m. t.)

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