La ginnastica ritmica a “CasaCUS Cagliari” 

Oggi alle 15 andrà in onda la diciassettesima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: Francesca Canosa e Alessandro Mazzella presenteranno il nuovo progetto sportivo dedicato alla ginnastica ritmica; Riccardo Zonnedda, content creator, per parlare della sua pagina @calcioemotivo e del racconto sportivo sui social. Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti di Sa Duchessa. Con Andrea Matta.