La ginnastica di gruppo invade le piazze  

Si ritrovano di buon’ora, alle 7 del mattino, in piazza della Resistenza: sono una cinquantina, uniti dal desiderio di iniziare bene la giornata facendo sport all’aria aperta e divertendosi in compagnia. È la filosofia dell’iniziativa gratuita “Alleniamoci insieme”, inserita nel progetto “Sport e ambiente per tutti”, promosso dagli assessorati allo sport e all’ambiente in collaborazione della Pro Loco.

Dove e quando

Gli allenamenti (i prossimi saranno martedì 8 e giovedì 10 agosto) si svolgono in luoghi del centro abitato come piazza Marconi o via Eleonora d’Arborea sotto la guida di due giovanissimi atleti: Eleonora Cancedda (23 anni), campionessa di taekwondo, e Ithocor Meloni (22 anni), che corre in Lombardia per la Pro Sesto Atletica. «In qualità di atleti e studenti alla magistrale scienze motorie preventive e adattate all’università cattolica di Milano – spiega lui – abbiamo deciso di organizzare queste quattro giornate per esaltare il concetto di movimento per tutti, adattato alle varie età e alle esigenze di ognuno, con allenamenti di gruppo. San Gavino sta rispondendo molto bene: le persone hanno voglia di stare insieme e di svolgere attività fisica all’aria aperta. Speriamo che sia solo la prima di tante iniziative di questo tipo».

Attività fisica e sorrisi

Sulla stessa linea Eleonora Cancedda: «Spesso si pensa all’attività fisica al chiuso e in solitaria. Noi proponiamo un altro modello: iniziare la giornata in gruppo e all’aperto, per le vie del paese, aiuta non solo a restare in forma ma anche a scambiare due chiacchiere e socializzare, consente di fare esercizio con il sorriso e fa passare in secondo piano la fatica. Il nostro obiettivo è promuovere l’attività fisica e far passare il messaggio della sua importanza per la salute».

L’entusiasmo tra i partecipanti è palpabile. «È un'ottima occasione per creare nuovi legami tra i compaesani e di rafforzare qualche conoscenza», racconta Marianna Manias, 21 anni, una delle partecipanti: «È un’attività adatta a tutti. Ci sono bambine di 10 anni, ragazzi delle medie, studenti universitari come me e anche qualcuno un po’ più avanti con l'età. L’atmosfera è piacevole e spero che questa iniziativa si possa riproporre anche altre volte: è divertente e utile. Finalmente qualcosa di nuovo».

Salute e benessere

Felicissima Antonella Caboni, presidente della Pro Loco: «Questi appuntamenti potrebbero aprire la strada a iniziative permanenti per dare la possibilità di allenarsi e fare un po' di movimento anche a chi non è in condizione di pagare un abbonamento a una palestra o pensa che sia troppo impegnativo».

Sulla stessa linea l’assessora allo sport, Giusy Chessa: «Questo progetto è aperto a persone di qualsiasi età e vuole promuovere il movimento come strumento di benessere, stimolare i cittadini alla pratica sportiva e al rispetto dell'ambiente, valorizzando gli spazi all'aperto. Lo sport a San Gavino non va in vacanza, anzi a ogni appuntamento siamo sempre più numerosi».

