La gigantesca pala si ferma a Samassi: strada chiusa per ore 

È buio pesto quando il tir incaricato del trasporto eccezionale di un’elica di 90 metri da installare sulla seconda gigantesca pala eolica destinata al mega impianto in costruzione nel territorio di Santu Miali, a Villacidro, si blocca in mezzo alla strada.

Lo stop

Sono le tre del mattino, la motrice si spegne ferma all'imbocco e il lungo rimorchio occupa gran parte del cavalcavia al chilometro 42,500 fra la statale 131 e la 293, nello svincolo da Sanluri per Samassi. L’Anas interviene con i suoi uomini per interdire il traffico nel cavalcavia e segnalare il pericolo stradale.

Il pesante mezzo è ancora fermo in mezzo alla rampa nel primo pomeriggio, problemi alla motrice gli impediscono di procedere: servono diverse ore per sistemare il problema al motore che non ha retto sotto la mole della pala. Il lungo rimorchio riparte intorno alle 16,15.

Le testimonianze

«Non è stato richiesto il nostro intervento, ma eravamo impegnati nell’antincendio in un terreno poco lontano e così abbiamo deciso di verificare – racconta Olindo Pittau, comandante dei barracelli di Samassi –. La pala era enorme, iniziava in un rettilineo e finiva in curva, in alcuni punti sembrava fosse appoggiata al guardrail, per fortuna le squadre dell’Anas hanno regolato il traffico e limitato i disagi». Sul posto oltre all’Anas – che dopo aver supervisionato le operazioni per far ripartire il grosso mezzo, lo ha scortato a destinazione – anche le pattuglie dei carabinieri e della Polizia stradale.

Sul posto

«Sono passata da quella strada intorno alle 9,20 del mattino e mi sono trovata davanti questo spettacolo desolante, oltre che pericoloso – racconta un’automobilista che da Villacidro viaggiava verso Cagliari –. Per fortuna il mezzo non ha bloccato anche la 131. Intanto, anche la rotonda di Samassi che è stata smantellata mesi fa per consentire il trasporto di questi mostri di metallo è ancora a pezzi».

