La Giara e il suo paesaggio: quattro incontri con gli esperti 

Promuovere la sostenibilità ambientale, culturale ed economico-sociale, sviluppare nuove forme di turismo legate alla natura, alla cultura e all’esperienzialità nel territorio dell’altopiano della Giara, permettendo ai visitatori di scoprire luoghi, storie e tradizioni ancora poco conosciuti: sono gli obiettivi della rete “Sa Jara”, iniziativa che coinvolge i comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili.

Anche quest'anno, grazie alla collaborazione con la Regione, la Fondazione di Sardegna e Asso Enti locali, si svolgerà il “Festival del paesaggio dell’altopiano – Iniziativa di marketing territoriale”, con il supporto della Fondazione Altopiano della Giara. Il cuore del progetto si concentra in quattro incontri tematici. Domenica scorsa, a Setzu, si è tenuto il primo, durante il quale l'esperto Simone Scalas ha illustrato le potenzialità del cicloturismo, dei cammini e del turismo outdoor per un turismo più sostenibile. Ieri, a Genoni, il convegno “Social media strategies” teso a dare alle attività del settore le indicazioni necessarie al fine di creare un perfetto profilo aziendale Instagram in 12 mosse con l’esperta Alessandra Polo.

Prossimi appuntamenti? «Il 27 giugno a Tuili e si parlerà del Parco come leva competitiva – annuncia Paolo Sirena, direttore della Fondazione Altopiano della Giara – e il 30 a Gesturi di “Parchi come laboratori di sviluppo sostenibile”».

