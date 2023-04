La Giara dà spettacolo con le orchidee 

Nonostante l’inizio della primavera sia stato avaro di piogge sulla Giara di Serri non sono mancate le orchidee, che ogni anno puntuali fioriscono e colorano anche l’area del santuario nuragico di Santa Vittoria. Questi caratteristici fiori si possono ammirare lungo i camminamenti, tra le rovine e nelle zone meno frequentate. Ophrys, Orchis, Anacamptis: sono le specie protagoniste indiscusse, seppure per poche settimane. Oggetto di studio da parte degli esperti, per via delle particolari forme che assumono e della grande varietà di colori sono soggetti ideali per appassionati di fotografia.

Anche i tanti visitatori e turisti che arrivano presso il sito archeologico di Serri restano affascinati dalle orchidee che spuntano orgogliose in mezzo ai fili d’erba. «Si tratta di piante protette – sottolinea il sindaco Samuele Gaviano – poiché a rischio estinzione: vanno approcciate con la massima attenzione e col divieto assoluto di calpestarle, reciderle o sradicarle». (s. g.)

