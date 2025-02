«La Gialeto punta a far crescere i ragazzi» 

Retrocessa dalla Promozione, colpita inizialmente da qualche problema di ambientamento nel nuovo torneo (la Prima categoria), la rosa rinnovata, l’obiettivo della Gialeto, quando il giro di boa della stagione è passata già da quattro turni e la formazione è quinta a -10 dalla vetta, è «fare un campionato da prime posizioni e far crescere i nostri ragazzi».

Parole del presidente Marcello Frongia, il quale spiega che la squadra «ha avuto un po’ di difficoltà all’inizio» per motivi facilmente intuibili: «L’anno scorso c’era un gruppo consolidato dal quale sono andati via diversi ragazzi tra i quali Davide Boassa», oggi in società.

La squadra

«Abbiamo calciatori giovani e interessanti sui quali confidiamo molto», sottolinea il patron, «giocano con continuità, molti sono anche di Serramanna e questo ci inorgoglisce tantissimo. Pensiamo possano essere il futuro della squadra». Che si è ripresa dopo le difficoltà iniziali: «Lo stato di salute è buono, l’umore è ottimo. Abbiamo qualche infortunato, soffriamo un po’ di alti e bassi per quanto riguarda le prestazioni, però siamo soddisfatti e contenti». Il secondo posto dista solo quattro punti. «Manca quasi tutto il girone di ritorno, ci giocheremo le nostre carte. Se dovesse esserci la possibilità di lottare anche per qualcosa in più ce la metteremo tutta».

Una delle note positive è il ritorno dell’attaccante Valentino Perinozzi, già in rosa sino al giugno 2024. «Siamo riusciti a riportarlo da noi, ci sarà di grosso aiuto sia come uomo d’esperienza nel gruppo che in campo in termini realizzativi», afferma Frongia.

In avanti

L’ex del Sant’Elena non ha avuto tentennamenti: «Quando ho ricevuto la chiamata del tecnico ho deciso di sposare di nuovo la Gialeto», assicura la punta 32enne, «il campionato è molto duro, siamo una squadra giovane ma con tanta voglia di crescere e vincere. Pecchiamo un po’ di esperienza in qualche partita, però con voglia e convinzione ci stiamo ritagliando spazio lassù». L’alta quota non lo spaventa: «Lotteremo fino alla fine per arrivare al salto di categoria. Ci dividono pochi punti dal secondo posto, il torneo è ancora molto lungo. Metteremo tutto ciò che abbiamo per arrivare fino in fondo».

