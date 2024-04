la gialeto è ancora in corsa 

Arbus 0

Gialeto 1

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Cauli (1’ st Accossu), Spina, Pancotto, Stechina, Soumahoro (23’ st Yao Lari), S. Atzori, Canargiu, Floris, L. Atzori, Andrade. In panchina Marongiu, Pusceddu, E. Concas, Cecchetto, Podda. Allenatore Agus.

Gialeto (4-3-2-1) : Boassa, Mascia, De Santis, Ena, Lai, Argiolas, Piras, Farci, Perinozzi (39’ st L. Ledda), Asuni, Pinna (24’ st Peis). In panchina F. Sanna, N. Medda, Pichiri, Abis, L. Sanna, Caboni, Tassi. Allenatore Ruggiero.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Rete : 6’ st (r) Perinozzi.

Note : ammoniti S. Atzori, Farci, Boassa.

Arbus . Gli ospiti festeggiano i tre meritati punti e rilanciano dunque con forti credenziali le proprie ambizioni salvezza. Per l’Arbus invece la sconfitta brucia tremendamente e alimenta giustificate paure e delusione per una squadra apparsa priva di personalità e demotivata. Il gol partita nasce a inizio ripresa da un fallo di mano in area, sanzionato con un calcio di rigore trasformato poi con freddezza da Perinozzi. I granata, assenti ingiustificati per tutto il primo tempo, hanno una reazione solo nella parte finale della gara quando l’ingresso in campo di Yao Lari dà maggiore vivacità e pericolosità a una manovra apparsa fino ad allora lenta, macchinosa e poco convinta. I granata trovano addirittura il gol del pari su micidiale voleè di Stechina, non convalidato per presunto fuorigioco dello stesso. Il primo tempo è completamente di marca ospite i quali vanno vicinissimi al gol in almeno tre circostanze, tutte miracolosamente sventate da Pilloni.

Nella ripresa, i granata con Yao Lari più combattivi e pericolosi costringono gli ospiti sulla difensiva. Al 34’ Samuele Atzori ci prova pericolosamente dal limite, Boassa attento manda in angolo.

