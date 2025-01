La “ghiacciaia” PalaSantoru: 100mila euro per gli impianti 

Anno nuovo e si spera vita nuova per il PalaSantoru, ribattezzato PalaGhiaccio per le temperature polari e le docce fredde, che sono costate diverse multe alle società sassaresi. La nuova Giunta ha deciso di mettere mano agli impianti del secondo palazzetto per capienza, che ospita ben quattro formazioni delle massime serie di pallamano: la Raimond, la Lions Sassari, la Verdeazzurro e l'Handball Sassari targata Raimond.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione del Patrimonio comunale e Impiantistica sportiva, Salvatore Sanna, annuncia: «Entro il 15 gennaio il servizio tecnico provvederà alla proposta di affidamento della progettazione e della fornitura dei climatizzatori. Stiamo intervenendo con 100 mila euro. Il sopralluogo tecnico ha evidenziato che bastano cinque climatizzatori, autonomi, ma noi ne metteremo sei».Va detto che il PalaSantoru è stato ignorato a lungo: “Negli ultimi cinque anni non è stato speso un solo euro».

Il gestore, la Polisportiva Athlon, segnala costantemente il problema della caldaia. La perdita è stata riparata, ma è una soluzione temporanea, come spiega Vincenzo Piroddu, dell'Athlon: «Nel locale caldaia non possiamo entrare, ma quando si verifica un blocco dobbiamo chiamare la ditta che se ne occupa e chiaramente se avviene tardi, l'intervento è rimandato. L'impianto idrico poi non basta a garantire l'acqua calda in tutti gli spogliatoi». Anche su questo fronte Sanna garantisce: «Ce ne occuperemo questo mese col nuovo accordo quadro per le strutture sportive». (g.m.)

