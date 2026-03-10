La gestione dell’acqua fa litigare maggioranza e opposizione 

«Avete ampiamente dimostrato di non saper gestire le problematiche legate all’acqua». È solo uno dei tanti passaggi con i quali si consuma l’ennesimo scontro sul tema idrico tra il gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas” guidato da Maria Giovanna Carta e l’esecutivo con a capo la Isangela Mascia.

Uno scontro a suon di volantini ed accuse su un tema che ancora una volta sarà nodale (lo è già ora) nella campagna elettorale per le amministrative. L’ultima bordata assestata dal gruppo riguarda la recente legge regionale che accorda 6 milioni di euro ai 23 Comuni del “Gasi” (autonomi a livello idrico e con gestione comunale diretta riconosciuta dall’Egas entro luglio 2022) per interventi sul sistema idrico. Con la sua rete colabrodo Domusnovas, che secondo il gruppo «figurava nel Gasi fino a 15 anni fa», non rientra nel finanziamento poiché gestisce il sistema idrico con la società in house Domuscqua, attivata a fine 2003). «Se l’amministrazione entro luglio 2022 avesse optato per gestire l’acqua direttamente, come i 23 del Gasi, avremo avuto anche noi quel contributo. Invece c’è solo una proroga per l’autonomia fino al 2030 condizionata al reperimento di 2,5 milioni, da trovare, per intervenire sulle reti e senza garanzie per il futuro». Tra le varie accuse ci sono anche quelle sulle tante perdite idriche (una decina) che attendono riparazioni da settimane. Nella dura replica in cui il gruppo viene accusato di «dire falsità» ed appellato come "Noi per Abbanoa” la maggioranza riassume: «La Domusacqua gestisce il sistema dal 2003 come riconosciuto nel 2016 dal Consiglio di Stato che aveva sancito l’autonomia del Comune fino al 2024, poi prorogata al 2030. Di certo quindi non è una scelta del 2021 o 2022 e senza il nostro impegno saremmo già finiti in Abbanoa nel 2024. I finanziamenti arrivano comunque come dimostrano i 550 mila euro del 2024, già usati per sostituire condotte malandate ed i recenti 700 mila ottenuti per l’emergenza» Nella nota si rivendica anche «la fusione tra le partecipate (in dirittura d’arrivo) per potenziare la Domusacqua», ma riguardo alle perdite la sindaca si rabbuia: «La Domusacqua ha contattato diverse ditte ma non se ne trovano per ora di disponibili. È triste, ogni volta che le vedo mi prende un colpo, ma è la verità».

