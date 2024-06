La Germania prima al traguardo degli ottavi 

Germania 2

Ungheria 0

Germania (4-3-2-1) : Neuer, Kimmich, Ruediger, Tah, Middelstadt, Andrich (27’ st Emre Can ), Gundogan (39’ st Undav), Kroos, Musiala (27’ st Fuhrich), Wirtz (13’ st Sane), Havertz (13' st Fullkrug ). Ct Nagelsmann.

Ungheria (3-4-2-1) : Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla (30' st Adam), Nagy (19’ st Kleinheisler), Schaefer, Kerkez (Z. Nagy), Sallai (42’ st Csoboth ), Szoboszlai, Varga (42’ st Gazdag). Ct Rossi.

Arbitro : Makkelie (Ola).

Reti : pt al 22’ Musiala, st al 22’ Gundogan.

Note : ammoniti Varga, Ruediger, Mittelstadt, Szoboszlai, Rossi.

Stoccarda. Coma da pronostico, la Germania padrona di casa batte anche l’Ungheria (2-0 nella seconda giornata del gruppo A) e vola agli ottavi di finale, prima Nazionale a centrare il traguardo. Gli uomini del ct Nagelsmann si confermano in gran forma e segnano un gol per tempo: al 22’ è il talento Musiala a regalare il vantaggio tra le proteste dei magiari, nella ripresa al 67’ il capitano Gundogan firma il raddoppio. La squadra allenata dal ct italiano Rossi è al secondo ko dopo quello con la Svizzera ed è quasi fuori dall’Europeo. L’ultimo match contro gli elvetici chiarirà in quale posizione, presumibilmente la prima, chiuderanno i tedeschi.

La Germania si presenta con gli stessi uomini della gara contro la Scozia, ma la prima occasione è per i magiari con Sallai che, a tu per tu con Neuer, spara sul portiere. Poi all’11’ Havertz si fa chiudere da Gulacsi in angolo, sui cui sviluppi Andrich sfiora il gol. Al 22’ incursione di Gundogan in area, il pallone arriva a Musiala che insacca a porta vuota. L’Ungheria va vicina al pari con la punizione di Szboszlai che impegna Neuer due volte.

Nella ripresa i magiari cercano il pareggio, i tedeschi ci provano con Kroos. Varga manda a lato di testa, poi al 67’ Gundogan calcia di prima e batte Gulacsi. Finisce 2-0: la Germania è capolista solitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA