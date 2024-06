La Georgia vuole proseguire il sogno 

Amburgo. Tutto sommato, pur in una partita che può condannarlo all’eliminazione, ha ragione l’allenatore della Georgia, il francese Willy Sagnol, ex bandiera del Bayern: «Guardiamo il quadro complessivo: siamo all’Europeo, è come un premio per il grande lavoro della nostra federazione e sono felice di far parte di tutto ciò». L’altro pensiero, però, è battere oggi alle 15 la Repubblica Ceca per darsi una chance di continuare il sogno. E l’uomo che può aiutarlo a farcela è senz’altro Khvicha Kvaratskhelia.

Dall’altra parte, con bene più esperienza internazionale, la Repubblica Ceca non sta meglio: «Ho visto la Georgia, ha un gioco molto intenso e offensivo e credo che faremo qualche cambiamento», ha detto Ivan Hasek, che spera invece nelle intuizioni del fiorentino Barak e soprattutto nei gol di Schick, ex anche di Samp e Roma, che qui in Germania è campione con il Bayer.

Probabili formazioni

Georgia (5-3-2) : Mamarda- shvili; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia; Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Mikautadze, Zivzivadze. Ct Sagnol.

Repubblica Ceca (3-5-2) : Sta- nek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Barak, Soucek, Provod, Doudera; Chytil, Schick. Ct Hasek.

Arbitro : Siebert (Ger)

