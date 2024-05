La Georgia in piazza contro la legge anti-stranieri 

Tbilisi. Non si placa l’ondata di proteste in Georgia per la legge contro le influenze straniere voluta dal partito di governo Sogno Georgiano, che ha già superato due delle tre votazioni in Parlamento necessarie per entrare in vigore. L’assemblea ha cancellato la sessione di ieri denunciando un tentativo di irruzione da parte di un gruppo tra i manifestanti che l’altra sera sono scesi di nuovo in piazza nei pressi dell’edificio. Mentre la Ue e gli Usa mantengono il loro sostegno alla protesta. La normativa, conosciuta come legge sugli agenti stranieri, è stata ribattezzata “legge russa” dagli oppositori, che vi vedono un tentativo della maggioranza di ridurre al silenzio le voci critiche come fatto da Mosca con una norma simile.

Sogno Georgiano è anche accusato volere fare riavvicinare alla Russia questo Paese del Caucaso, che nel dicembre scorso ha ottenuto lo status di candidato ad entrare nella Ue. Decine di migliaia di persone sono tornate a manifestare l’altra sera dopo che, il giorno prima, la polizia era intervenuta per disperdere i dimostranti con l’impiego di gas lacrimogeni e proiettili di gomma e fermando oltre 60 persone. Il ministero dell’Interno aveva detto che sei agenti erano rimasti feriti. «Seguo la situazione in Georgia con grande preoccupazione e condanno la violenza a Tbilisi», ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo la quale «la Georgia è a un bivio e dovrebbe mantenere la rotta per l’Europa». Il governo italiano condanna «la violenza durante le manifestazioni» e «sostiene l’ingresso della Georgia nell’Ue», dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

