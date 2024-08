La generosità dell’Arma: donate trenta sacche di sangue 

L'autoemoteca dell'Avis ha fatto di nuovo tappa alla Legione Carabinieri. Lunedì mattina sono state raccolte 30 sacche di sangue donato dai militari. Il primo è stato il generale di brigata Stefano Iasson, comandante regionale, che commenta: «La Legione riconosce il ruolo insostituibile dei donatori e il fondamentale supporto dell'Avis per il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e plasma. L'Arma, con questa partecipazione solidale, ha voluto dimostrare l'adesione agli scopi dell'iniziativa e sensibilizzare l'opinione pubblica, sperando che attività simili possano ripetersi».

Il presidente dell'Avis comunale del capoluogo, Nello Ariu, esprime soddisfazione: «Siamo lieti dell'interesse mostrato dalle forze dell'ordine. Quando ci hanno contattato per chiederci di andare da loro, abbiamo accettato subito. E puntiamo a ripetere l’iniziativa più spesso. Questo aiuterebbe ad aumentare il numero di donazioni in generale, anche se purtroppo nella nostra Isola è difficile che si raggiunga l'autosufficienza riguardo il fabbisogno di sangue».

Un tasto dolente, quello dell’insufficienza di donazioni, evidenziato anche dal presidente dell'Avis provinciale di Cagliari, Antioco Dessì: «Quest'anno siamo riusciti a portare all'ospedale Brotzu circa 250 flaconi in meno rispetto all'anno precedente. Una tendenza che purtroppo non accenna a invertirsi. Il fabbisogno per tutta la Sardegna è di 120 mila flaconi di sangue, ma se ne raccolgono solo 85 mila, troppo pochi per venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno di trasfusioni, primi fra tutti i talassemici». Troppi ancora i preconcetti sulla donazione, sottolinea Dessì: «Ogni anno è sempre più emergenza sangue, facciamo tante campagne di sensibilizzazione perché arrivi forte e chiaro il messaggio che donare è sicuro e, soprattutto, è importantissimo in modo particolare nella nostra regione».