La gelosia dietro l’omicidio 

È il giorno dell’interrogatorio di garanzia per Antonio Luigi Fiori, indiziato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Nicola Pasquarelli. Stamattina, nel carcere di Bancali, l’udienza davanti al gip Gian Paolo Piana e alla pm Lara Senatore per il 48enne sassarese, difeso dagli avvocati Elisabetta Udassi e Roberto Risi. Un momento cruciale per determinare l’eventuale convalida del fermo e che segue al confronto avvenuto in questura sabato notte in cui Fiori, nonostante venisse sconsigliato dai suoi legali, ha voluto comunque rispondere alle domande, forse cadendo in contraddizione. Ma per gli investigatori della squadra mobile, coordinati da Dario Mongiovì, su disposizione della pubblica ministero Senatore, la vicenda sembrerebbe chiara.

La relazione

Tra l’uomo e il 78enne esisteva un rapporto di frequentazione reciproca in cui potrebbe aver avuto un ruolo una giovane ritenuta dall’indiziato al pari di una fidanzata. Una ventenne per cui l’anziano, originario di Ittiri, avrebbe mostrato diverse attenzioni e che potrebbe aver innescato la presunta gelosia del 48enne. Rimane da sapere se si tratta della stessa donna che sabato mattina, in forte stato confusionale, ha dato l’allarme al 113 sulla fine del pensionato. Risalirebbe invece a due settimane fa l’alterco tra il presunto omicida e la vittima, culminato nell’aggressione, e nei colpi sferrati al collo e alla nuca con un bastone, fino al rogo di Nicola Pasquarelli, ormai deceduto, nel piccolo bosco di Piandanna, davanti all’Orto Botanico. Poi il presunto furto, a casa del morto, di soldi e bancomat trovati in seguito addosso a Fiori. Le fiamme hanno divorato per giorni la salma riducendola a resti e ossa, che verranno esaminati durante la perizia medico-legale, al momento ancora non assegnata. E proprio la presenza di queste povere spoglie potrebbe suggerire l’idea di una tac alle ossa per accertamenti ulteriori.

RIPRODUZIONE RISERVATA