La “Gatta Morta” sipario a Sinnai e a San Gavino 

Nel segno dell'ironia, tra gli strali acuti e arguti della satira e gli interessanti e preziosi spunti di riflessione sul presente, in particolare sul ruolo e sulla condizione delle donne, su differenze e discriminazioni e sui vantaggi di cui gli uomini godono rispetto all'inesorabile scorrere del tempo, per un tragicomico affresco del Belpaese con “Gatta Morta”, il nuovo spettacolo, scritto insieme con Valter Lupo (che firma anche la regia) e Gianluca Giugliarelli e interpretato da Francesca Reggiani, in cartellone giovedì 20 aprile alle 21 al Civico di Sinnai per la stagione teatrale “Empatia” de L'Effimero Meraviglioso, e giovedì 27 aprile alle 21 (invece che venerdì 19 aprile come precedentemente annunciato) al Comunale di San Gavino Monreale per una breve ma intensa tournée nell'Isola incastonata nella ricca e variegata programmazione della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC.

Sotto i riflettori la brillante attrice romana, icona della comicità al femminile, camaleontica imitatrice, capace di spaziare dal teatro al cabaret, dal cinema alla televisione, che propone una galleria dei suoi personaggi, dalla giornalista Concita De Gregorio alla premier Giorgia Meloni.

