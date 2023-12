La “Garnet zone” con l’Esperia anche in trasferta 

Freddi, apatici. Persino un pizzico snob. Gli storici cliché sui “cestofili” cagliaritani si sprecano, e nessuno di questi può essere definito benevolo. Ma c’è un gruppo di appassionati che, da qualche anno, sta dando anima, corpo e (soprattutto) voce per cambiare le cose. Si fanno chiamare “Garnet Zone”, tradotto: la “zona granata”. Sono i tifosi organizzati che colorano e animano gli spalti di Monte Mixi durante le gare dell’Esperia in B Interregionale. Lo zoccolo duro è formato da 10 persone, ma possono essere anche molti di più. E a capitanarli è Graziano Lebiu: carboniense, 59 anni, professione infermiere.

Il gruppo

«Il gruppo è nato nel 2017, con l’Academy in A2», racconta Lebiu, «la passione non si è spenta con la sparizione della squadra ed è proseguita a sostegno dell’Esperia». Il tifo della “Garnet Zone” è allegro e festante. Mai un insulto verso arbitri o avversari: «Siamo per il massimo rispetto», spiega, «non c’è spazio per derive comportamentali». Le tensioni che animano i rapporti tra certe curve e i club (specie nel calcio) sono lontane anni luce: «Abbiamo rispetto del lavoro di tutti», precisa, «soprattutto del coach, unico titolato a giudicare. Manteniamo un profilo basso, perché la tranquillità è sempre un valore aggiunto».

Oltre Tirreno

Lebiu e i suoi compagni di tifo non temono le trasferte oltre Tirreno. Uno atto d’amore non da poco, soprattutto a questo livello: «Ma una società seria merita una tifoseria altrettanto seria», rimarca, «a Roma eravamo in 40 per i playoff di C Gold. Sabato scorso, invece, abbiamo raggiunto Grottaferrata in quattro». Lo spirito è sempre quello della condivisione positiva. Anche a sfondo gastronomico: «A Mondragone abbiamo scambiato con la società di casa bottarga e mozzarelle di bufala, mentre con i tifosi della Virtus Roma, pardule con salamelle». Quale piccolo episodio di ostilità fa parte del gioco: «Anzio e Roma, sponda Carver, sono state due trasferte da dimenticare», ricorda, «ma non abbiamo mai replicato, né creato problemi». E l’auspicio per un 2024 a tinte granata è presto detto: «Speriamo che la squadra mantenga la rotta tracciata», conclude, «noi proveremo a portare spensieratezza anche nei momenti di difficoltà».



