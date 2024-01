La garante dell’infanzia: «La Lilliu? Vada con l’Alfieri» 

Non si placa il rumore attorno all’accorpamento della direzione didattica Lilliu di via Garavetti con via Stoccolma, contestato da genitori e insegnanti, che preferiscono l’Alfieri. Sullo sfondo c’è il silenzio della Regione, che potrebbe scongiurare ogni accorpamento sulla base di una norma del decreto Milleproroghe del Governo.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu, esprime «solidarietà ritenendo giustificata la preoccupazione. Sono disponibile a un confronto se si volesse, come auspico, convocare un tavolo tecnico di discussione e serena valutazione della soluzione proposta dai genitori».

Su quanto riportato sul giornale di ieri, l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune, Marina Adamo, puntualizza: «Comprendo il disappunto del consiglio di circolo e dei genitori che a gran voce chiedono l'accorpamento con l'Alfieri. Nessuna polemica però tra assessorato comunale e regionale, ma una stretta collaborazione per individuare una soluzione necessaria e preferibile. Confermo come valida la proposta, condivisa con i dirigenti scolastici, che il Comune aveva presentato in conferenza metropolitana e approvata con una delibera di Giunta: la Lilliu e l'Alfieri hanno storicamente lo stesso bacino d'utenza. Sono fiduciosa che sia approvata in via definitiva una proposta che tuteli maggiormente il contesto di riferimento della comunità scolastica cittadina».

Interviene anche il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale: «Ho sollecitato un intervento immediato», conferma Francesco Agus, «all’assessorato alla Pubblica istruzione. Mi è stato assicurato che s’interverrà quanto prima per risolvere il problema correggendo la delibera». Agus chiede di «affrontare il dimensionamento con raziocinio e contatto con il territorio: l’accorpamento Lilliu-Alfieri-Conservatorio sarebbe senz’altro più razionale e creerebbe un istituto comprensivo in linea con i desideri di docenti e famiglie».

