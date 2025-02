La garante dei detenuti: «Diversi progetti per Bancali» 

Luoghi di confino della fragilità sociale. Una lunga perifrasi per definire il carcere e, in particolare, quello di Bancali di cui si è discusso nel convegno promosso dal Psi nel weekend in Sala Angioy. «Un tasso di sovraffollamento molto alto-commenta Domenico Arena, neo provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria- contraddistingue l’istituto sassarese e, in generale, la qualità della detenzione necessita di molti interventi». Nell’incontro emerge la piaga del gran numero di detenuti con doppia diagnosi, affetti da problemi psichici e tossicodipendenza. «Non ci sono soluzioni facili», continua Arena: «Ci sarà bisogno di una sinergia potente con la Regione e la sanità perché non è un tema che può essere lasciato solo a noi».

Il reinserimento sociale in assenza di percorsi ad hoc, che potrebbero scongiurare la recidiva, appare molto complesso e certo non può bastare il volontariato. Oltretutto lo spostamento dalla città alla periferia del carcere segna quasi un voluto distacco fisico e mentale dal problema. «Ha reso tutto più difficile- riferisce Anna Cherchi, appena eletta garante dei detenuti a Sassari- Cercherò nel corso dell’incarico di praticare l’ascolto a favore delle persone all’interno della struttura e abbiamo in questo senso diversi progetti da mettere in campo. Speriamo di riuscire a lavorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA