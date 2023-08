La gara va deserta: fontanelle a secco 

È fallita la gara per affidare a un operatore economico le casette dell’acqua di Sanluri. Nei giorni scorsi, infatti, all’Albo pretorio online del Comune è stata pubblicata la determina della dirigente del settore finanziario, Anna Frau, che dichiara la gara deserta. Il bando per la concessione di nove anni del servizio di gestione dei quattro distributori di acqua alla spina e frizzante era stato pubblicato lo scorso mese di giugno. Fu allora che l’amministrazione decise di non rinnovare il contratto stipulato col vecchio gestore, dopo l’aumento ingiustificato delle tariffe, da cinque a dieci centesimi al litro, negli erogatori sistemati nel parco degli Scolopi, in via Giovanni XXIII, davanti all’ingresso del plesso scolastico, in via Bologna e piazza Demontis a Sanluri Stato.

Un servizio molto apprezzato dai cittadini e per questo motivo la Giunta ha avviato una riflessione interna per capire il motivo della difficoltà a riaffidarle. «È nelle nostre intenzioni – afferma il sindaco Alberto Urpi – riattivare il servizio. Gli uffici preposti stanno analizzando tutti gli aspetti possibili sulle motivazioni della mancata partecipazione alla gara da personale competente, anche perché la gestione delle casette dell’acqua richiede controlli e gestioni specifiche». La partita è aperta, è probabile che se ne riparli a settembre, dopo la pausa estiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA