«La gara tra città è autolesionismo» 

Sembra una gara, quella di Capodanno, tra le città della Rete Metropolitana e c’è chi storce il naso per i milioni di euro spesi negli eventi in piazza organizzati simultaneamente a una manciata di chilometri uno dall’altro. Alghero con Ligabue, Sassari con Renga e Nek, Castelsardo con Mahmood. Il segretario cittadino del Pd di Alghero, Enrico Daga, fa pollice verso ai cachet stellari nelle principali località del Nord Ovest.

«Una mossa autolesionista, allestire concertoni per sottrarre residenti al comune limitrofo, nella totale assenza di collegamenti aerei», commenta l’imprenditore e dirigente regionale dei dem: «Scambiare l’intrattenimento per turismo è sciatteria pura», aggiunge, ricordando pure che viviamo in una delle regioni con più bassa densità di popolazione, «con indici di spopolamento da rabbrividire. Solo quest’anno la Sardegna ha perso dodicimila abitanti. Insomma siamo quattro gatti, e corriamo al galoppo per diventare tre gatti. In questo contesto drammatico, assistere a comuni contendersi lo scettro di città regina del Capodanno a suon di milioni di euro, è desolante». Meglio, secondo Daga, «creare una vocazione dell’accoglienza, fuori dal marino-balneare, utilizzando le città costiere come hub, coinvolgendo i piccoli comuni, i borghi, che sono il nostro presepio vero. Con quei fondi si potrebbe creare un mese di eventi legati al territorio, offrendo ai turisti una esperienza autentica. Invece nessuna strategia, nessuna caratterizzazione della destinazione. È solo intrattenimento, una festa per annegare nei decibel, il dramma di una regione senza rotta, che corre contro l'iceberg della povertà. Serve innovare, non basta spendere i soldi che non abbiamo».

