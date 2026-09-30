La gara per i parcheggi agita la maggioranza 

Il Consiglio comunale ritrova la compattezza attorno alla figura di Piero Casu, frate scomparso molti anni fa, approvando all’unanimità la mozione per intitolargli uno spazio pubblico o un’area verde in città. Una parentesi di unità che si consuma mentre, fuori dall’aula, nella maggioranza di centrodestra tornano a farsi sentire tensioni e malumori. L’assenza dell’assessore Paolo Angioi e della consigliera Valeria Carta dice molto sulla posizione di Sardegna al Centro 20Venti nel nuovo capitolo della vicenda parcheggi. Il Comune ha confermato la proroga tecnica del servizio fino al 30 aprile, mentre il partito aveva indicato l’affidamento entro fine anno tra le condizioni per «salvare la maggioranza in un momento di forte crisi», come ha più volte ribadito il segretario provinciale Giancarlo Mameli. L’amministrazione assicura che la gara sarà pubblicata entro il 30 ottobre, ma intanto il clima è infuocato.

Ambiente e via Duomo

In Consiglio, la seduta si è aperta con una serie di interpellanze, a partire da quella di Roberto Pisanu e Giuliano Uras sul degrado di Oristano e Torregrande. Nel mirino pulizia, raccolta dei rifiuti, manutenzione del verde e controlli sulle società incaricate dei servizi. L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha rivendicato l’attività di verifica degli uffici, ricordando le «21 contestazioni degli ultimi mesi a Formula Ambiente, le 104 dall’avvio del servizio e i 53 ordini di servizio a Oristano Servizi». Maria Obinu, dalla minoranza, ha contestato la situazione creatasi in via Duomo dopo l’allargamento dei marciapiedi, con il restringimento della carreggiata e i problemi legati alla sosta. L’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri ha riconosciuto una carenza nella progettazione della segnaletica e ha annunciato che è stata adottata un’ordinanza per vietare la sosta nel tratto interessato. Licheri ha inoltre accolto l’idea di valutare stalli a disco orario tra il Duomo e via Sant’Antonio. Si è discusso anche delle condizioni della strada verso il Rimedio in occasione dei festeggiamenti della Madonna. Zedda ha ricordato che la strada è di competenza provinciale, ma ha rivendicato gli interventi del Comune, avviati a fine agosto e intensificati per le celebrazioni. ( m. g. )

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