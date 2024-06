La gara di pesca in apnea tiene fermi i pescherecci 

Tutto pronto nelle acque tra Portoscuso e Gonnesa per l’appuntamento con la gara di pesca sportiva in apnea con imbarcazione al seguito per il campionato assoluto maschile e femminile di pesca in apnea organizzato dall’Asd Apnea Life Team. Nelle acque antistanti la costa da Portoscuso a tutto il Golfo del Leone il 27, 28, 29 (con riserva del 30 a seconda delle condizioni meteo) si daranno battaglia i campioni della pesca in apnea. Sono attese per la gara circa 30 imbarcazioni. La capitaneria di porto di Portoscuso ha emanato l’ordinanza per regolamentare le attività in acqua in concomitanza con la gara. Dalle 8 alle 14, dal 27 al 29, nelle aree individuate per la competizione “non si potrà navigare, né ancorare né svolgere attività di pesca di qualsiasi natura da parte di soggetti non partecipanti”, si legge nell’ordinanza.

Perplessi i pescatori di Portoscuso. «Per tre giorni non potremo lavorare - dicono Stefano Putzolu e Mauro Meloni - le nostre possibilità di pesca sono già limitate. L’unica area disponibile che ci rimane è proprio quella destinata alla gara: con questo divieto non potremo pescare per tre, forse quattro giorni. Lavoro perso in un periodo già abbastanza complicato». Rossano Loddo, consigliere di minoranza, sostiene le ragioni dei pescatori. «Non si tratta di essere contro le manifestazioni sportive, ma i pescatori sono già limitati nella loro attività dal passaggio dei traghetti, dalle navi e, in questo periodo, dalla tonnara. E ora dovranno fare i conti con tre giorni di stop».

