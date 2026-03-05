La gang della droga era a caccia di armi 

Un fucile per la banda, un arma da procurare e tenere a disposizione. I giovanissimi olbiesi coinvolti nell’inchiesta delle Fiamme gialle su una presunta rete di spaccio, avevano bisogno di armi oltre a quelle che avevano già. È una nuova allarmante circostanza che emerge dagli accertamenti dei militari su soggetti, alcuni minorenni, di una presunta organizzazione olbiese i cui componenti devono essere ancora identificati. Tutto è partito dalle indagini che hanno portato all’arresto di cinque maggiorenni e un minorenne, trovati in possesso di droga, ma anche di due pistole, ordigni esplodenti di fattura artigianale, passamontagna, sfollagente, tirapugni, arnesi da scasso e una targa per auto straniera. Le indagini si sono rapidamente allargate ad altri soggetti che sono in via di identificazione. L’attenzione degli investigatori si sta concentrando sulle conversazioni che riguardano le armi e la fornitura di droga consegnata ai ragazzini (di età compresa tra i 16 e i 20 anni). Sarebbero stati identificati alcuni noti narcotrafficanti di Olbia, fornitori della banda di giovanissimi. Nessun commento da parte delle difese (Antonello Desini, Giovanni Rassu e Cristina Cherchi).

La Maddalena

I Carabinieri hanno messo a segno una operazione antidroga a La Maddalena, sono stati arrestati Marcello Fresu, 45 anni, e Luca Curreli, 41 anni. I due sono stati trovati in possesso di circa 60 grammi di cocaina, bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. Per i due, assistiti dagli avvocati Nino Vargiu e Giovanni Rassu, è stato disposto il divieto di dimora nelle provincie di Sassari e Gallura. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA