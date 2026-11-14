Dalla passione per i funghi e le specie botaniche è nata un’amicizia che si è trasformata in un sodalizio. Il Gruppo Micologico e Botanico d’Ogliastra ha festeggiato quest’anno dieci anni di attività, passando dai 48 soci fondatori del febbraio 2016 agli attuali 150 iscritti. A unirli non è soltanto l’interesse per funghi e piante, ma il desiderio di conoscere, esplorare e tutelare il patrimonio naturalistico del territorio.

L’inizio

Tutto è cominciato con una mostra micologica nel 2015, occasione in cui si sono incontrate persone accomunate dalla stessa curiosità. «Abbiamo preparato lo statuto e nel giro di pochi mesi abbiamo fondato il gruppo», racconta il presidente Sarino Lollo. Nel direttivo Giovanni Mereu, Sabina Cucca, Laura Orrù, Giacinto Usai, Giancarlo Moi, Beppe Pilia e Livia Puddu, insieme ai micologi Paolo Taccori e Bonaria Garau e alla botanica Velia Tegas. «Siamo un bel gruppo, la cosa più bella è la collaborazione: per esempio quando dobbiamo allestire la tradizionale mostra che è molto impegnativa, tutti vogliono dare una mano. Si condividono momenti di convivialità, si lavora in allegria ed entusiasmo».

L'associazione, con sede in via Fleming a Tortolì, organizza incontri settimanali, corsi di micologia per principianti ed escursioni alla scoperta degli ambienti più suggestivi, dal Gennargentu ai Tacchi d'Ogliastra, al Supramonte di Urzulei e Baunei. «L’Ogliastra presenta una grandissima varietà di funghi, favorita dai diversi habitat: boschi di latifoglie, macchia mediterranea e ambienti costieri. Una ricchezza che attira anche studiosi dall’Europa», spiega il micologo Paolo Taccori. Fondamentale la prevenzione: «Non bisogna raccogliere e consumare funghi se non si è certi della loro commestibilità. In caso di dubbio ci si può rivolgere allo sportello micologico della Asl Ogliastra o anche al nostro gruppo», raccomanda. Una stagione, quella in corso, condizionata dalle poche piogge e dal vento, che hanno frenato per ora la crescita dei funghi. Si spera nelle piogge dei prossimi giorni. Le escursioni hanno permesso di documentare circa 120 specie botaniche, tra cui rarità ed endemismi come l’aquilegia nuragica, presente esclusivamente nella gola di Gorropu, e una rarissima orchidea individuata a Osini.

Mostra in arrivo

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la tradizionale mostra micologica e botanica, giunta alla nona edizione, in programma dal 21 al 23 novembre al Teatro San Francesco di Tortolì. Negli anni sono state esposte oltre 300 specie di funghi del territorio, tra commestibili, velenosi e tossici, circa 90 specie botaniche e 15 varietà di frutti esotici coltivati in Sardegna.

Gli esperti saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche delle specie. Spazio anche alle scuole con il settimo concorso di disegno “Natura meravigliosa: conoscere e rispettare la natura”, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle primarie ogliastrine.

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