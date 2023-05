La gang che pesta e rapina gli spacciatori 

Il fascicolo – sul quale la consegna del silenzio è rigidissima – sarebbe nelle mani del sostituto procuratore Danilo Tronci che ha mobilitato sia i carabinieri che la polizia per dare la caccia alla banda. Secondo le testimonianze delle vittime, però, il gruppo di picchiatori sarebbe composto da tre persone: due albanesi e un giovane dalla carnagione scura che potrebbe essere tunisino o algerino, anche se c’è chi ha ipotizzato potesse essere senegalese o sudamericano. Tutti i testimoni, però, lo avrebbero descritto come un ragazzo alto e dalla corporatura massiccia, quasi imponente.

È un’inchiesta tenuta nel più stretto riserbo quella aperta ormai da mesi dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari che sta indagando su ua serie di pestaggi, ma anche estorsioni e minacce a mano armata, il tutto ai danni di persone che, in passato o anche attualmente, risultano coinvolte in procedimenti per spaccio e traffico di stupefacenti.

Aggrediscono, picchiano a sangue, poi svaniscono nel nulla. Una banda specializzata in rapine – ma c’è chi parla già di riscossioni di debiti derivati dal traffico di droga – sarebbe responsabile di una vera e propria escalation violenta che sta seminando il terrore nel mondo della piccola e media criminalità cagliaritana e di altri centri isolani.

Pestaggi e intimidazioni, anche sparando con armi automatiche, culminati in rapine ai danni di spacciatori e trafficanti: impossibile quantificare il bottino, visto che si tratterebbe di contanti derivati dalla vendita della droga o dello stesso stupefacente, portato via dopo l’aggressione.

L’indagine

Il fascicolo – sul quale la consegna del silenzio è rigidissima – sarebbe nelle mani del sostituto procuratore Danilo Tronci che ha mobilitato sia i carabinieri che la polizia per dare la caccia alla banda. Secondo le testimonianze delle vittime, però, il gruppo di picchiatori sarebbe composto da tre persone: due albanesi e un giovane dalla carnagione scura che potrebbe essere tunisino o algerino, anche se c’è chi ha ipotizzato potesse essere senegalese o sudamericano. Tutti i testimoni, però, lo avrebbero descritto come un ragazzo alto e dalla corporatura massiccia, quasi imponente.

Le aggressioni

Vari i verbali sulle aggressioni che sarebbero già arrivati sulla scrivania del sostituto procuratore della Dda di Cagliari. Una sarebbe avvenuta nel Sulcis, una a Quartu, due a Cagliari e una a Capoterra. Le vittime, come detto, sarebbero tutte persone legate al mondo dello spaccio: coinvolte in passato in grosse operazioni antidroga o sottoposte a procedimenti ancora aperti. Per il momento non c’è conferma, ma pare che il terzetto sarebbe anche dietro al ferimento di una persona a colpi di pistola. Ma anche di questo nessuno vuole fornire dettagli, anche se la caccia ai tre è ormai iniziata da tempo.

I pestaggi

Ci sono ancora molti lati oscuri attorno a ciascuna delle aggressioni, anche perché sarebbero le stesse presunte vittime a non aver voglia di raccontare i dettagli. In un caso due uomini sarebbero stati bloccati e picchiati in una piazza centrale, poi uno sarebbe stato sequestrato e portato in campagna per essere pestato a sangue con spranghe e bastoni. Il fascicolo aperto per tentato omicidio dai Carabinieri è poi stato trasferito per competenza alla Dda, visto che le vittime risultavano essere state indagate per stupefacenti. E sempre due stranieri, in compagnia dell’uomo dalla carnagione scura, sarebbero gli autori di un’aggressione avvenuta a Quartu e un’altra a Capoterra. In una di queste, sarebbero stati anche sparati dei colpi di pistola. I due albanesi (questa volta da soli) avrebbero anche aggredito alcuni piccoli spacciatori nelle scorse settimane a Cagliari, pare per debiti legati all'acquisto della droga.

I sospetti

Per il momento nessuno vuole parlare, ma il sospetto degli investigatori è che i tre componenti della banda possano essere degli “esattori” spediti nell’Isola da grossi trafficanti per riscuotere i soldi di partite di droga non pagate o recuperare crediti da chi poi smercia materialmente la droga. Poi ripartono, svanendo nel nulla.

