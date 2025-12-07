VaiOnline
Lo studio.
08 dicembre 2025 alle 00:48

La Gallura tira più del Chianti 

Il valore delle case nell’area del Vermentino docg ai vertici nazionali 

Viti e filari che fruttano come un tesoro: il distretto del Vermentino di Gallura è la nuova nicchia del mercato immobiliare in Italia. Secondo un'analisi elaborata dal Centro Studi del Cipnes su uno studio condotto dall'istituto indipendente di ricerche Scenari immobiliari, i 1.416 ettari di terra in cui sono concentrati i vitigni del Vermentino di Gallura fanno schizzare ai vertici nazionali sia il valore delle case sia il volume di movimento delle compravendite. In dieci anni, dal 2015 a oggi, la zona che produce il vino bianco più pregiato della Sardegna registra la più alta crescita di compravendite immobiliari tra le aree vitivinicole italiane.

Il distretto

Bellezza del paesaggio e produzioni sostenibili, accostate all'attrattività turistica di alcuni terreni vicini alla costa (Smeralda), hanno consacrato il distretto del Vermentino di Gallura a mercato immobiliare più dinamico d'Italia: vendite e acquisti sono aumentati del 207 per cento contro una media nazionale pari all’82 per cento, seguito, a distanza, da quelli effettuati dove si coltivano le uve per il Brunello di Montalcino con più 162 per cento, e nelle zone di produzione del Gattinara, in Piemonte, più 142 per cento. È superiore al dato medio italiano anche la variazione (al rialzo) dei prezzi delle abitazioni: più 30 per cento versus 26 per cento in un decennio, con un aumento da primato del valore degli immobili. Le case nelle zone residenziali del Vermentino di Gallura hanno il costo più alto d'Italia, con 7.700 euro al metro quadro, che scende a un minimo di 3.650, seguito dai circa cinquemila euro nei vigneti del Chianti e in quelli del Brunello di Montalcino. È il più basso d'Italia tra le aree che ospitano i vigneti Docg, invece, il prezzo degli ettari delle vigne di Vermentino di Gallura: uno vale tra i 24 e i 30mila euro contro i due milioni degli appezzamenti destinati al Barolo.

