La Gallura si prepara: sarà battaglia legale ai colossi dell’energia 

Oltre 800 “prenotazioni” di connessione di altrettanti aerogeneratori alla rete di Terna e migliaia di ettari potenzialmente già destinati, in modo incontrollato, agli impianti agrivoltaici, la Gallura è diventata il grande teatro operativo di una campagna di investimenti che darà vita ad una contesa legale senza precedenti. È quanto emerge dalle iniziative di queste ore nel nord est dell’Isola.

Ieri pomeriggio, a Tempio, nel corso di un incontro organizzato dal Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica, si è avuta la netta sensazione dell’apertura di una vertenza legale che va oltre le proteste delle ultime settimane. E l’altro dato confermato ieri è l’impegno della Chiesa nella conservazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico della Gallura. Ieri pomeriggio, nell’auditorium dell’Istituto Euromediterraneo (Scuola internazionale di formazione della Diocesi della Gallura) ha parlato il sacerdote don Francesco Tamponi, per la prima volta in una manifestazione pubblica, la Chiesa ha preso posizione.

«La Regione intervenga»

Tamponi, responsabile dell’Ufficio Culturale della Diocesi di Tempio, ha detto: «Noi ci siamo, non possiamo fare molto ma siamo qui a dire che è necessario l’unità delle persone e delle istituzioni locali per fermare questa aggressione al nostro territorio».

Parole molto dure quelle di Tamponi, che nei giorni scorsi aveva anche annunciato azioni legali per tutelare le chiese campestri e il paesaggio che le circonda. Il sacerdote è stato netto: «Noi conosciamo le nostre comunità, in Gallura e in Anglona. Sappiamo quello che sta succedendo e non tutto possiamo dire qui delle pressioni e del condizionamento esercitati dai colossi dell’energia. È evidente che il rischio della speculazione è altissimo. Anche perché è mancata la classe politica, è mancata la Regione che avrebbe dovuto dotarsi di strumenti di pianificazione ed è ora di farlo. Noi dobbiamo evitare un altro disastro come quello della Petrolchimica, perché la vendita dei terreni agricoli e l’installazione di grandi impianti, sia parchi eolici che agrivoltaici, cambierà di nuovo le nostre comunità. È una aggressione».

L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio sta studiando le misure per fermare i progetti che prevedono cantieri vicini alle chiese.

La guerra legale

Ieri pomeriggio si è parlato delle contese legali su impianti (eolico e fotovoltaico) già esistenti, mai ultimati o ancora in fase progettuale. Si è parlato di Balascia (frazione di Oschiri) dove Enel Green Power dovrà rimuovere i grandi plinti in cemento armato degli aerogeneratori, la cui realizzazione venne bloccata dalla Procura di Sassari. Contenzioso legale è in corso anche per il parco eolico di Aggius e di Nulvi.

