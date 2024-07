La gallura punta in alto 

Saranno ancora Calangianus e Tempio a rappresentare la Gallura, il territorio ai piedi del monte Limbara, nel campionato di Eccellenza. Pochi mesi fa i tempiesi hanno raggiunto i playoff, uscendo al primo turno; i calangianesi si sono salvati all’ultima giornata evitando i playout. Ora le squadre ripartono con buone ambizioni e festeggeranno anche significative date della loro storia calcistica.

La storia

Nel luglio di 78 anni fa l’allora Società educazione fisica Gallura si affiliava Alla Figc, mentre agli albori del secolo scorso (era il 1905) nasceva il “Foot Club Calangianus”, che dunque si appresta a tagliare il traguardo dei 120 anni di vita: una delle società più antiche in Italia e tra le primissime in Sardegna. Nel frattempo sono giorni frenetici per la costruzione delle squadre in vista dell’inizio della preparazione precampionato. Primo e indispensabile passo è stato individuare le guide tecniche: il Tempio ha scelto Mauro Giorico, il Calangianus è stato affidato a Simone Marini.

Tanti arrivi

Tante le riconferme in casa Tempiese: in difesa Alessandro Pinna, Paolo Arca e Andrea Sanna. Fra linea mediana e centrocampo restano Ivan Coradduzza, Luca Sabino, Ousman Gomez e Gigi Zappareddu (19 anni). In attacco ecco Giovanni Bulla ed Edoardo Donati. Decisioni, come quelle sui nuovi arrivi, prese dal presidente Secchi coadiuvato dal neo ds Alessandro Sassu e con il beneplacito del neo tecnico. Nessun proclama, ma la volontà di lottare per i primi posti. Gli acquisti: nella retroguardia Cristian Sosa e Iacopo Malesa, in mezzo al campo torna in azzurro Francesco Bianco, poi ci sono Enrico Zirolia, Samuele Saggia, Augustin Olivera, Luca Carboni. Per l’attacco Bruno Mauricio Lemiechevsky e Simone Solinas. Lo staff tecnico: Paolo Orecchioni allenatore in seconda, il confermato preparatore Marco Pinna e quello dei portieri Giovanni Puddinu che, sia consentita una battuta, chiude un cerchio: tra fine anni ‘60 e inizio ‘70 il portiere era Giovanni Pudda, la scorsa stagione capitano dei “galletti” era Salvatore Gallo.

Novità

Il Calangianus del neo presidente Dino Fois conferma in blocco la difesa, dal portiere Alessio Inzaina a Vinicius Ciganha, Cipriam Dombrovoschi, Romolo Putzu, Valerio Secci, Gabriele Asara e Davide Delogu.

Tre i calangianesi: Gian Mario Tusacciu, Raffaele Sambiagio e Roberto Mancini. Oltre al portiere Davide Congiunti, sono arrivati il difensore Paolo Serra, i centrocampisti Gonzalo Perez e Simone Saiu e l’attaccante Federico Casula. In buona parte si parla di vecchie conoscenze del neo tecnico Simone Marini, ex del San Teodoro Porto Rotondo.

Il ritorno

Per chiudere, sono tornati in Promozione l’Arzachena e il Buddusò: la prima guidata in un roseo passato da Mauro Giorico, la seconda allenata da Ferruccio Terrosu, alcune stagioni fa tra gli artefici della salvezza del Calangianus.

