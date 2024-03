La Gallura perde un consigliere, 4 su 5 sono a Olbia 

Meno consiglieri (forse), con la bilancia che pende dalla parte dell’opposizione (per ora), con Olbia e la fascia costiera centro del potere politico gallurese. Le ultime elezioni regionali – in base ai dati ufficiosi – ridisegnano la geografia del collegio Olbia-Tempio. A iniziare dal fatto che il territorio di Tempio – con la sconfitta dell’assessore uscente Andrea Biancareddu – non esprime nessun rappresentante. Sui numeri dei consiglieri, e in attesa dei dati ufficiali, al momento pesa l’incertezza su un eventuale ingresso di Ivana Russu, prima dei non eletti nelle liste Dem, capogruppo ad Olbia, che nel caso di un dodicesimo seggio assegnato al Pd potrebbe guadagnare un lasciapassare per Cagliari.

I numeri e il territorio

Al collegio gallurese in teoria spetterebbe sei seggi ma non è un obbligo perché dipende dai resti. Così cinque anni fa, anche sull’onda del successo del centrodestra e dell’allineamento del voto gallurese con quello regionale, il nord-est strappò un biglietto in più per Cagliari occupando sette poltrone e ottenendo diversi posti in giunta. A questo giro, se fossero confermati i dati ufficiosi, i posti sarebbero cinque, a spese del territorio rispetto alla città. Non è stato rieletto Andrea Biancareddu a Tempio dopo l’abbraccio con la Lega, e il tracollo del partito di Salvini ha trascinato anche Dario Giagoni di Santa Teresa (l’estremo nord della Gallura aveva visto lo sbarco dei leghisti sulla scena politica sarda). Buddusò nel 2019 era stato un caso perché aveva eletto ben due rappresentanti, Giovanni Satta all’epoca Udc (non rieletto con Alleanza Sardegna) e Giovanni Antonio Satta.

La città

Vengono dalla città o dal suo hinterland quattro consiglieri, gli unici due di maggioranza: gli uscenti Giuseppe Meloni per il Pd, Roberto Li Gioi per il Movimento 5 stelle, Angelo Cocciu per Forza Italia, il vice presidente uscente della Giunta regionale, il golfarancino Giuseppe Fasolino (Riformatori). Nei nuovi assetti galluresi è significativo anche che la quinta, Cristina Usai, sia la vice sindaca di Arzachena, per popolazione il secondo centro del territorio, anche se c’è in ballo un ricorso del suo compagno di partito Andrea Nieddu, sindaco di Berchidda. In città, Forza Italia precede di poco il Pd (che invece vince su scala gallurese) per i voti di lista. E anche se il governo di Nizzi per i prossimi due anni e mezzo è fuori discussione la parola d’ordine per un possibile campo largo è la conquista di Olbia.

