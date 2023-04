La Gallura delle strade al palo 

Prima le congratulazioni al neo eletto coordinatore regionale di Italia Viva, Andrea Viola, organizzatore dell'incontro, e poi i grandi temi per riportare “La Sardegna al centro”, nel convegno che si è tenuto ieri a Olbia, alla presenza dell'ex parlamentare, Roberto Giachetti, con un parterre di relatori che si sono fatti portavoce delle criticità che affliggono la Gallura. Dal sistema sanitario territoriale a quello giudiziario, dalle infrastrutture al turismo, dalle opportunità perse a quelle da sfruttare, partendo da un nuovo (vecchio) modo di fare politica. «Sui grandi temi bisogna trovare il modo di lavorare insieme, come i politici della Prima Repubblica», ha detto Giachetti. E ha aggiunto: «La politica ha bisogno di una visione di centralità ma deve essere radicale». Ricordando la sua interrogazione parlamentare, nel 2017, per sollecitare l'avvio dei lavori della strada di Monte Pino (rimasta senza risposta), Giachetti ha concluso che «in Sardegna il problema della mancanza di infrastrutture è devastante».

Le emergenze

Quello della carenza di collegamenti interni adeguati ha tenuto banco sul tavolo dei lavori. Ne hanno parlato il segretario della Cisl Gallura, Mirko Idili, che ha definito «l’assenza di strade adeguate, come Olbia-Santa Teresa e Tempio-Olbia, la negazione della piena affermazione dei diritti di cittadinanza», e l'assessore all'Urbanistica di Arzachena, Alessandro Malu, specificando che «la strada Olbia - Santa Teresa non permette collegamenti agili tra i territori presi d'assalto dai turisti e che costringe a viaggi della speranza quelli delle ambulanze che devono arrivare all'ospedale di Olbia». Sull'emergenza sanità, il direttore operativo del Mater Olbia, Marco Salvagno, ha detto: «In Gallura viviamo due fasi, quella invernale e quella estiva, e la risposta sanitaria deve essere diversa e deve arrivare dai servizi territoriali in cui l'ospedale deve essere l'ultimo punto di arrivo». La sanità come la giustizia, utilizza un paragone per spiegare la lentezza del sistema, la presidente della Camera penale della Gallura, Alessandra Cocco: «Possiamo paragonare le liste d'attesa per le visite mediche con i tempi di emissione delle sentenze anche se, dal presidente della Corte d'appello, il tribunale di Tempio è tra quellli che, nel 2022, ha lavorato molto bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA