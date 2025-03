La Gallura del pallone esulta Fois: orgoglioso della squadra 

Villasimius. Dopo un solo anno di purgatorio, il Budoni riconquista la Serie D vincendo, per la seconda volta nella sua storia, il campionato di Eccellenza con due giornate d’anticipo. Al triplice fischio della gara contro il Villasimius che ha incoronato il gruppo gallurese campione di Eccellenza, iniziano i festeggiamenti per giocatori, società e tifosi biancoazzurri. Ripartito dalla retrocessione della scorsa stagione, il club gallurese ha costruito un gruppo unito, guidato dalla colonna portante Raffaele Cerbone. «Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo raggiunto l’obiettivo, siamo tornati in Serie D», commenta a caldo il presidente Filippo Fois, visibilmente emozionato per il risultato raggiunto. «Abbiamo creato un gruppo forte, unito, formato da ragazzi seri. Abbiamo vinto meritatamente un campionato altamente competitivo, trascorso quasi sempre al comando con tante squadre costruite per vincere. Dopo tanti anni abbiamo vinto nuovamente il campionato di Eccellenza, lavorando duramente con costanza e determinazione per tutta la stagione. Tanti sacrifici ripagati nel migliore dei modi. Domenica ci teniamo a festeggiare con i nostri tifosi nell’ultima gara casalinga».

«È stato un campionato difficilissimo, conquistato grazie alla compattezza tra squadra, staff e società” commenta il capitano Marco Farris, uomo simbolo della squadra gallurese, «niente da togliere agli avversari, ma abbiamo meritato di vincere per la continuità dimostrata durante tutta la stagione. Con questa vittoria abbiamo cancellato la rocambolesca retrocessione dello scorso anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA