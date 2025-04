La galleria riaprirà nel 2026 

Ieri si è tenuto un nuovo vertice tra i tecnici del Comune di Nuoro e quelli della Regione per fare il punto sull’intervento di messa in sicurezza della galleria di Mughina, chiusa dal gennaio 2022 e fondamentale per la viabilità cittadina e provinciale. Tra progetto esecutivo, nuovo appalto, ed esecuzione dei lavori, secondo l’attuale crono-programma, la riapertura è prevista entro la fine del 2026.

I costi

Dagli iniziali 10 milioni di euro previsti e già stanziati, i costi dell’intervento sono lievitati a 19 milioni complessivi. Nove milioni in più, emersi a seguito degli ultimi studi strutturali, che sono stati già coperti dalla Regione. La chiusura del tunnel risale a oltre due anni fa quando, durante alcuni lavori di ammodernamento, vennero rilevate gravi criticità strutturali. Furono scoperte profonde lesioni nella volta e uno strato di calcestruzzo armato inadeguato, spesso di soli pochi centimetri anziché le decine previste, criticità che hanno messo per anni a rischio migliaia di persone che ignare sono transitate all’interno dell’infrastruttura. Da lì la decisione di bloccare tutto e avviare una nuova fase di indagini. Lo scorso mese, il Comune ha consegnato ai progettisti il verbale tecnico con l’esito delle indagini geologiche e strutturali. Sulla base di questi dati, è stato ricalcolato il fabbisogno economico per garantire la completa messa in sicurezza.

Iter e prossimi passi

Dopo l’incontro di ieri tra i tecnici comunali e regionali, il progetto preliminare aggiornato dovrà ora affrontare una doppia verifica: una prima valutazione da parte di un organismo tecnico esterno e, successivamente, l’analisi dei vigili del fuoco per gli aspetti legati alla sicurezza.Una volta superati questi passaggi, la Regione potrà procedere con l’approvazione del progetto esecutivo e con l’indizione della gara d’appalto. Secondo l’attuale crono-programma, la riapertura della galleria è prevista entro la fine del 2026.

Intanto, resta forte la pressione di cittadini e pendolari che ogni giorno affrontano disagi a causa della chiusura del tunnel, considerato un nodo viario cruciale non solo per la città ma per tutto il centro Sardegna tanto che si era formato anche un comitato spontaneo con cittadini non solo nuoresi ma anche di Oliena e dei paesi del circondario che chiedono celerità.

RIPRODUZIONE RISERVATA