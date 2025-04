La galleria riapre per 20 giorni 

Da ieri sera la galleria Arexini lungo la 125 Var è di nuovo aperta al traffico. Sarà percorribile sino alle ore 9 del 7 maggio per poi essere di nuovo chiusa (del tutto o in parte) sino al termine dei lavori. L’apertura, come viene chiarito nell’ordinanza dell’Anas, è «in modalità provvisoria e di cantiere» con diverse limitazioni: velocità massima di cinquanta chilometri orari, distanza tra una vettura e l’altra di almeno cento metri e (come anche in precedenza) divieto di sorpasso. Sempre nell’ordinanza i vertici dell’Anas chiariscono che si sta procedendo alla riapertura temporanea perché «a seguito degli incontri che si sono tenuti in Prefettura alla presenza dei rappresentanti del Comune di Muravera e della Provincia del Sud Sardegna è emersa la necessità di mantenere aperti il traffico della 125 Var dal 23 aprile» e cioè in occasione della Sagra degli Agrumi di Muravera in programma dal 24 al 27 aprile. L’apertura però – per limitare i disagi durante tutte le festività – sarà di venti giorni, e cioè dal 17 sera sino alla mattina del 7 maggio.

L’intervento

La galleria è chiusa dallo scorso 13 gennaio per “ammodernamento degli impianti di illuminazione e tecnologici”. Tutto il traffico tra Cagliari e l’Ogliastra è stato deviato per il centro di Muravera con disagi, sino ad oggi, limitati. Disagi che però, con l’avvicinamento della stagione estiva, sono destinati ad aumentare dal momento che, tra le altre cose, la viabilità alternativa (la vecchia orientale sarda) non è stata messa in sicurezza. In un primo momento la fine lavori era prevista per il 13 aprile «ma – hanno chiarito dall’Anas – durante gli stessi lavori sono emerse nuove criticità che hanno richiesto più tempo». Da qui l’importo complessivo dell’intervento che è schizzato da 4 a 12 milioni di euro.

Chiusura successiva

Difficile, al momento, capire come si procederà dal 7 maggio in poi. Dalle prime indicazioni la galleria dovrebbe restare completamente chiusa al traffico per poi, qualora i lavori non siano ancora conclusi alla fine di maggio (come da nuova previsione), ritornare ad essere fruibile almeno in parte. Tre le opzioni per questa eventualità: senso unico alternato, apertura solo diurna (con lavori in notturna) oppure apertura a fasce orarie. La decisione sarà presa dall’Anas in base, appunto, all’andamento dei lavori.

Nel frattempo, perlomeno sino al 7 maggio, si appresta a riaprire l’Eni-Cafè, il bar nei pressi della galleria che è stato costretto a chiudere dal momento che nessuno più transitava in quel tratto della 125 Var.

