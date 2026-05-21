La galleria Omodeo sarà rimessa a nuovo 

Da anni è una ferita aperta nel centro cittadino. Pavimentazione sconnessa e degrado hanno reso la Galleria Omodeo uno dei punti più critici del cuore urbano. Ora il Comune prova a voltare pagina: lunedì partiranno i lavori di riqualificazione del passaggio pedonale che collega via Tirso con via Canepa. L’intervento prevede il rifacimento completo della pavimentazione. La vecchia superficie, ormai deteriorata, sarà sostituita con una nuova pavimentazione in resina sintetica, più sicura e resistente.

L’opera rientra nel piano comunale per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana, da oltre un milione di euro. I lavori interesseranno anche le vie Cagliari, Gennargentu, Petri, Cima, Biasi, Azuni, Onroco, Solferino, Don Bosco, Sorgono, Dorgali e via e vico Martignano, oltre a interventi nelle frazioni come in via Nazionale a Sili e via Bologna a Nuraxinieddu. «Continuiamo a investire sulla manutenzione urbana e sulla sicurezza degli spazi pubblici - dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – una risposta concreta a una questione segnalata da tempo dai cittadini». Per l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri «l’intervento consentirà di restituire decoro e sicurezza a un collegamento molto utilizzato dai cittadini». ( m. g. )

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