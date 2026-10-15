La Galleria Comunale va “Oltre il confine”  

Tre autori per lanciare uno sguardo sul confine. “Oltre”, ma anche “sopra” la linea, sulla frontiera, sulla demarcazione, che con un ribaltamento di senso da margine geografico o limite identitario si fa spazio di attraversamento, di trasformazione e di reciproca contaminazione. E così il titolo della mostra - come spiega la curatrice, la critica e storica dell'arte Beatrice Dotzo – assume un valore programmatico. “Oltre il confine” significa difatti attraversare le convenzioni disciplinari, superare le appartenenze codificate, mettere in discussione le categorie attraverso cui abitualmente interpretiamo il presente. Il confine diviene così uno spazio dinamico, una soglia critica nella quale memoria e innovazione, locale e globale, tradizione e sperimentazione si confrontano incessantemente.

Accomunati dal percorso formativo nell’Istituto d’Arte di Sassari negli anni della direzione di Mauro Manca, partendo da quella lezione di spregiudicatezza creativa Angelino Fiori, Marco Ippolito e Roberto Puzzu hanno sviluppato percorsi autonomi, ma condividendo una medesima postura intellettuale. Le loro opere rifiutano infatti la linearità della narrazione storica e costruiscono sistemi visivi fondati sulla stratificazione, sulla memoria e sulla complessità temporale. Il passato non viene mai assunto come repertorio nostalgico, ma come materia viva continuamente riattivata nel presente. La contemporaneità, in questa prospettiva, non coincide con l'attualità cronologica, bensì con la capacità di mettere in relazione tempi differenti, facendo convivere permanenze e trasformazioni. Ne emerge una riflessione che si oppone apertamente alla cultura della velocità visiva e del consumo immediato delle immagini. Fiori, Ippolito e Puzzu elaborano invece un'estetica della durata, nella quale lo spettatore è chiamato a sostare, osservare, interpretare. L’opera non offre risposte definitive, ma costruisce un campo relazionale aperto, nel quale la percezione si trasforma progressivamente in esperienza conoscitiva.