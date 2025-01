«La galleria chiuderà dal 13 gennaio» 

La Statale 125 Var chiusa al traffico tra il bivio per San Priamo e quello per Muravera dal 13 gennaio al 12 aprile per i lavori nella galleria S’Arrexini che si trova, appunto, all’interno di quel tratto lungo otto chilometri. Il traffico – mezzi pesanti compresi – per almeno tre mesi sarà deviato nel centro abitato di Muravera.

L’Anas

L’ordinanza dell’Anas firmata dal responsabile della struttura territoriale Francesco Ruocco e inoltrata a tutti gli enti competenti (ma non al Comune di Muravera nonostante al vertice dal prefetto lo scorso dicembre abbia preso parte il sindaco Salvatore Piu) indica la chiusura della nuova orientale sarda dal km 39 al km 47 su tutte le corsie nella fascia oraria compresa fra le 9 e le 19. Poco dopo viene aggiunto che «la galleria rimarrà completamente chiusa al traffico dal Km 41,9 al Km 44,1». E cioè, come aggiunge l’Anas per le vie brevi (per oggi è prevista una nuova nota chiarificatrice), non si potrà mai transitare in galleria, neppure dalle 19 alle 9. Tutti, insomma, dovranno imboccare il percorso alternativo per almeno tre mesi in qualsiasi fascia oraria, e cioè la via Roma e la via Sarrabus (inadeguata a sopportare i mezzi pesanti) di Muravera.

Nell’ordinanza dell’Anas ci si preoccupa piuttosto di garantire l’accesso al bar-distributore dell’Eni che si trova proprio a ridosso della galleria «per i veicoli provenienti da Cagliari in direzione Tortolì e per i veicoli provenienti da Tortolì e diretti a Cagliari provenienti da Muravera». Eventualità preclusa oggi perché l’accesso è consentito solo a chi percorre la galleria in direzione Cagliari. Improbabile però che i veicoli facciano quattro chilometri in più tra andata e ritorno solo per arrivare al distributore per poi – con la galleria chiusa – fare retromarcia.

I disagi

Un pasticcio, insomma, che rischia di provocare una lunga catena di disagi. Non solo: sempre durante l’incontro in prefettura l’Anas e la Provincia avevano rassicurato gli amministratori comunali di Muravera sul fatto che avrebbero messo in sicurezza la via Roma (nuovo asfalto, l’arteria è Provinciale) prima della chiusura della galleria anche perché in caso contrario sarebbe a rischio l’incolumità dei cittadini. Intervento che dovrebbe essere fatto entro i prossimi cinque giorni. In caso contrario il sindaco di Muravera è pronto a dare battaglia così come il colega di San Vito Marco Antonio Siddi che da mesi sta chiedendo la messa in sicurezza del tratto della vecchia 125 tra San Priamo e lo svincolo per la 125 Var (tratto, anche questo, da percorrere obbligatoriamente una volta chiusa la galleria). I lavori de “S’Arrexini” per un importo di circa tre milioni di euro (ufficialmente si tratta di “adeguamento degli impianti”) sono stadi affidati alla ditta Soitek Srl, con sede legale a Contrada Mosella, in Sicilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA