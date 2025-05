La galleria chiude sino al 30 maggio 

C’è la nuova ordinanza da parte dell’Anas: la galleria S’Arexini sulla 125 Var – riaperta in via eccezionale per tre settimane in occasione della Sagra degli Agrumi di Muravera – chiuderà di nuovo dalle 9 del mattino di mercoledì 7 maggio sino al 30 maggio. Il traffico fra Cagliari e l’Ogliastra passerà di nuovo per il centro abitato di Muravera con i più che prevedibili disagi, visto anche l’avvio della stagione turistica e le numerose presenze che si stanno già registrando in questi giorni. Disagi che, tra febbraio e metà aprile, sono stati tutto sommato limitati «ma adesso – spiega Fabio Piras, assessore alla Viabilità del Comune di Muravera - il traffico sta aumentando in maniera esponenziale. Auspichiamo che i lavori si concludano definitivamente entro maggio, al massimo entro i primi di giugno». Resta il problema delle strade del paese danneggiate dal traffico pesante. Un problema che potrebbe essere risolto (in parte) grazie al mezzo milione di euro messo a disposizione dalla Provincia per riasfaltare tutta la via Roma. Lavori che però non partiranno prima dell’autunno.

I lavori

La galleria è stata chiusa lo scorso 13 gennaio «per ammodernamento degli impianti di illuminazione e tecnologici»”. Un intervento da tre milioni e mezzo di euro (poi diventati dodici) che si sarebbe dovuto concludere a metà aprile. Adesso la nuova data di fine lavori del 30 maggio. Qualora non si riuscisse a portare a termine il lavoro nei tempi previsti le opzioni sul tavolo sono tre: senso unico alternato (con impianto semaforico), apertura solo diurna (con lavori in notturna) oppure apertura a fasce orarie. Una decisione che sarà presa dall’Anas in base all’andamento dei lavori in queste tre settimane.

Le proteste

Nel frattempo non si fermano le proteste per la situazione del percorso alternativo, quello lungo la vecchia orientale sarda. Da quando il traffico è stato deviato a Muravera e San Priamo, nonostante le innumerevoli richieste, poco o nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il tracciato. Oltre alle buche sparse qua e là infatti non si vedono più le strisce orizzontali. Vergognoso inoltre il tratto tra San Priamo e lo svincolo per la nuova 125 a causa di alcuni avvallamenti (radici dei pini) mai sistemati. Proprio dal villaggio di San Priamo, infine, parte un appello per il 28 maggio, giornata della festa del santo con tanto di processione da Muravera a San Priamo: si riapra la galleria o si mette a rischio la processione.