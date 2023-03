La galleria chiude, paure e proteste  

«Ben vengano i lavori - afferma il presidente Consorzio operatori e imprenditore Giampiero Pittorra - purché siano strettamente limitati nel tempo. Già con la galleria di Mughina i lavori sono interminabili, non vorremmo che anche per questo ci sia la stessa fine. È certo che ci saranno disagi maggiori per le attività, alcune già al collasso». C'è chi invece è preoccupato per i disservizi che si potrebbero creare, su tutti i disagi per le ambulanze. «Sono interventi utili, ma il problema incorre qualora dovesse capitare un incidente, più che di Pratosardo diventerebbe un problema per Nuoro», dice Annico Sanna della concessionaria Fratelli Sanna.

«Speriamo i lavori durino realmente quattro giorni e non di più, altrimenti ci saranno conseguenze e problemi per tutte le attività di Pratosardo». Questa la denuncia dei lavoratori a seguito della chiusura della galleria di Pratosardo per problemi di sicurezza e posa del nuovo asfalto.

I lavori

Da oggi sino a giovedì la galleria che permette il passaggio per chi arriva dall'Ogliastra lungo la Statale 389 permettendo l'ingresso alla 131 Dcn senza entrare in città resterà chiusa, aumentando il traffico. Dal Comune di Nuoro, però, si invoglia alla pazienza e all'utilizzo dei mezzi pubblici. Sempre dal Comune si garantisce inoltre un rafforzamento del controllo da parte della polizia locale che si impegnerà a controllare il traffico.

I timori

«Ben vengano i lavori - afferma il presidente Consorzio operatori e imprenditore Giampiero Pittorra - purché siano strettamente limitati nel tempo. Già con la galleria di Mughina i lavori sono interminabili, non vorremmo che anche per questo ci sia la stessa fine. È certo che ci saranno disagi maggiori per le attività, alcune già al collasso». C'è chi invece è preoccupato per i disservizi che si potrebbero creare, su tutti i disagi per le ambulanze. «Sono interventi utili, ma il problema incorre qualora dovesse capitare un incidente, più che di Pratosardo diventerebbe un problema per Nuoro», dice Annico Sanna della concessionaria Fratelli Sanna.

I disagi

Nascono ulteriori disagi per chi proviene da altri paesi o per chi, come nel caso delle dipendenti del negozio Scarpe&Scarpe, devono attraversare la città per giungere al posto di lavoro. «Per me è un incubo e abito a Su Nuraghe - afferma una delle dipendenti - La mattina, soprattutto negli orari delle scuole, è impossibile muoversi anche per chi viene da paesi vicini come Oliena. È una cosa che non sappiamo neanche come gestire perché non è mai successa, paragonabile forse alla chiusura del ponte sempre qui a Pratosardo dove le attività, all'epoca, avevano risentito parecchio».

Le ricadute

Su quest'ultima affermazione è d'accordo anche Fabrizio Puggioni, 50 anni, del bar Coffee House collocato all'interno del centro commerciale. «Le ricadute ci saranno sicuramente - dice - non solo per i lavoratori ma in tutto il territorio, sia per chi opera nei paesi e sia per chi arriva dai paesi. Possibile anche che questa dinamica non incentivi all'acquisto, senza contare che il traffico negli orari di punta è un problema grosso da affrontare indipendentemente dai lavori che si faranno nel corsi di questi quattro giorni». I consigli sono sempre gli stessi: percorrere ingressi alternativi come la vecchia strada per la Solitudine e utilizzare i mezzi pubblici.

