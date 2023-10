La futura regina giura fedeltà alla Costituzione  

Madrid. Tutti pazzi per Leonor. In migliaia, lungo le strade del centro di Madrid, hanno atteso sin dall’alba il passaggio della principessa delle Asturie. Insieme alle famiglia reale era diretta verso le Corti dove, alle 11,39, ha giurato fedeltà alla Costituzione. «Chiedo agli spagnoli di avere fiducia in me», ha detto nel suo primo discorso ufficiale. E il padre l’ha rassicurata: «Non sarai sola nel tuo cammino. Troverai il sostegno necessario nella tua famiglia, come in quello del popolo spagnolo».

Insomma, in un clima da fiaba moderna, tra tantissime bandiere sui balconi e nelle mani di tanti spagnoli festanti, a bordo di due sontuose Rolls Royce circondate da decine di militari a cavallo il re Felipe VI, la regina Letizia e la infanta Sofia hanno accompagnato Leonor a compiere il suo dovere, nel giorno del suo 18° compleanno: giurare fedeltà alla Carta e diventare ufficialmente erede al trono di Spagna. A questa ragazza, alta, occhi azzurri, capelli biondi, viso acqua e sapone, i sostenitori della monarchia iberica affidano le speranze di una dinastia, quella dei Borboni, che anni fa dopo una lunga serie di scandali toccò il punto più basso di popolarità. Ora però, grazie agli sforzi di Letizia, ex giornalista tv, quella stagione sembra solo un ricordo. Leonor si è presentata alle Corti con un look elegante ma semplicissimo: con lei la monarchia punta a modernizzarsi.

