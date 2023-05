«La fusione  mette a rischio le concessioni»  

F2i aveva confermato l’intenzione di non rinviare le assemblee nella mattinata di ieri, con due lettere inviate – tra gli altri - al presidente della Regione Christian Solinas e al ministro Matteo Salvini. Nessuna marcia indietro. L’unico segnale di apertura riguarda i tempi. La fusione, per legge, viene perfezionata 60 giorni dopo l’iscrizione delle delibere assembleari nel registro delle imprese. I manager del fondo annunciano invece che il termine sarà prolungato fino a 120 giorni, «per proseguire l’attività di analisi e interlocuzione con le altre istituzioni e autorità interessate».

F2i non si ferma. Il percorso di fusione tra lo scalo di Olbia e quello di Alghero va avanti nonostante gli altolà di Regione e Enac. Lo scontro è ai massimi livelli e ora, nel mirino, c’è la concessione aeroportuale, su cui si fonda il valore delle società Geasar e Sogeaal. Il pallino è in mano all’Ente nazionale per l’aviazione civile, che in questo campo ha potere di vita o di morte. Ecco perché il parere negativo all’operazione societaria – espresso nelle scorse settimane – ha un peso notevole. Ma il fondo d’investimento che controlla di due scali del Nord Sardegna ha scelto di non rinviare il matrimonio.

I passi

Ieri le assemblee delle due Spa hanno approvato le delibere di fusione. Nonostante il voto contrario della Regione, che l’assessore ai Trasporti ha motivato proprio con il rischio di perdere la concessione: bisogna ricordare «che per preminenti sopraggiunte ragioni di interesse pubblico l’Enac può disporre la revoca della concessione degli affidamenti aeroportuali demaniali di Alghero e Olbia», ha detto Antonio Moro, aggiungendo che «il diniego dell’Enac, dettato a tutela di un interesse generale che trascende gli interessi dei soci, potrebbe determinare la nullità delle delibere di fusione».

Le comunicazioni

F2i aveva confermato l’intenzione di non rinviare le assemblee nella mattinata di ieri, con due lettere inviate – tra gli altri - al presidente della Regione Christian Solinas e al ministro Matteo Salvini. Nessuna marcia indietro. L’unico segnale di apertura riguarda i tempi. La fusione, per legge, viene perfezionata 60 giorni dopo l’iscrizione delle delibere assembleari nel registro delle imprese. I manager del fondo annunciano invece che il termine sarà prolungato fino a 120 giorni, «per proseguire l’attività di analisi e interlocuzione con le altre istituzioni e autorità interessate».

Ma le posizioni sembrano inconciliabili. Il progetto di fusione è «in contrasto con i principi normativi di riferimento e ha subordinato l’autorizzazione al progetto di fusione alla individuazione di soluzione idonea garantire alla Regione l’esercizio delle prerogative societarie», ha sottolineato Moro ieri mattina. «Dalla documentazione, seppur incompleta, di cui la Regione è in possesso, appare incontrovertibilmente l’iniquità del criterio di definizione della compagine della nuova società, individuato unilateralmente senza il coinvolgimento del socio pubblico, in quanto non tiene in alcun conto gli apporti finanziari che la Regione ha assicurato tempo per tempo alle società aeroportuali». E lo stesso discorso vale anche per lo scalo di Cagliari, tappa conclusiva della scalata di F2i agli aeroporti sardi.

Le posizioni

Lo scontro è totale. Ma c’è chi prova a mediare. «L’auspicio è che ora si crei un tavolo di confronto permanente tra le parti per discutere esclusivamente della fusione degli aeroporti del nord Sardegna», spiega Salvatore Deidda (FdI), presidente della commissione Trasporti della Camera, «per quanto riguarda poi la rete regionale degli aeroporti si discuterà in altri tavoli, visto che il piano nazionale degli aeroporti, oggi, è solo una bozza».

