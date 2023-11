La furia è passata, si contano i danni 

Firenze. Il maltempo ha di nuovo sferzato la Toscana con importanti piogge nelle zone già alluvionate, causando ulteriori danni ma in maniera molto minore rispetto alla forte ondata del 2 novembre. Tra le aree ancora colpite il Pistoiese, con nuove tracimazioni di torrenti a Quarrata e Montale, già duramente provate nei giorni scorsi.

I corsi d'acqua sono fuoriusciti anche a Montemurlo (Prato), dove l'acqua però si è riversata solo nei campi. Per i timori legati alla nuova allerta erano state disposte evacuazioni preventive di 1.200 persone proprio a Montemurlo, Montale e Prato, in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo.

Alberi caduti in Lucchesia e Versilia, dove si sono registrate altre frane. La perturbazione è passata, e non sono attese piogge significative nelle prossime ore, intanto il livello dei corsi d'acqua ha iniziato a scendere. La macchina degli aiuti ha proseguito a lavorare senza sosta ed inizia a farsi più chiaro il quadro dei danni. «La prima quantificazione - ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, nominato dal goveno commissario delegato - ci portava a parlare di 250-300 milioni ma in base alle segnalazioni dei sindaci già vedo in mezzo miliardo la cifra degli interventi sull'area Firenze-Prato-Pistoia, poi c'è da quantificare quanto avvenuto a Pisa e Livorno».

Il bilancio è dunque destinato a salire. Secondo il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, solo nel comune campigiano si prevedono oltre 300 milioni di euro, ma la vera conta sarà fatta una volta che tutta l'acqua, che qui ha invaso 800 ettari di territorio e ha interessato 23mila residenti, sarà andata via. In Toscana «stiamo passando dalla fase dell'acqua a quella del fango», ha sottolineato l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni: la Regione pensa al modello adottato in Emilia Romagna e fare un accordo con gli spurghisti per la rimozione del fango dalle case a prezzi concordati.

