Arrabbiato per essere stato trattato come un “comune cittadino” nell’aula del tribunale, dove è stato chiamato “Mr Trump” e non “Mr President”. Donald Trump nel suo golf club in New Jersey è un leone in gabbia e la sua furia trapela chiaramente su Truth, dove attacca tutti spingendosi fino a chiamare in causa la Corte Suprema per intercedere. Agosto è il mese più nero della sua carriera politica.