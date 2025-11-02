La furia di Jeda all’Olimpico: 1-4 

Campionato 2008-09, il Cagliari di Allegri (confermato dal presidente Cellino dopo le cinque sconfitte consecutive nelle prime cinque) inizia alla grande il girone di ritorno restituendo alla Lazio il 4-1 con cui i romani avevano violato il S. Elia alla 1º giornata. La Lazio parte bene e dopo 3' è in gol con Rocchi, assist di Mauri, dopo un grave errore di capitan Lopez. In 6 minuti i rossoblù la ribaltano con due colpi di testa di Jeda. Il primo al 5’ su cross di Lazzari, il secondo al 9' su una pennellata di Matri. Cagliari incontenibile che porta a tre le marcature al 21’: Acquafresca trasforma un rigore concesso dall’arbitro per un fallo del portiere laziale Carrizo su un immarcabile Jeda. Il poker arriva al 41’ quando Matri gira di testa un cross di Biondini. Una Lazio in bambola spreca anche un penalty, fallo su Mauri, con Rocchi che spedisce a lato alla sinistra di Marchetti.

Nella ripresa continua il dominio dei ragazzi di Allegri ma il risultato non cambia nonostante un regalo dell’arbitro che al 51’ assegna ai romani un secondo rigore (inesistente il fallo su Rocchi). Marchetti strega Zarate e respinge. Vittoria limpida per i rossoblù che, con 28 punti in 15 partite, sarebbero stati quinti se il loro campionato fosse cominciato dalla sesta giornata.

