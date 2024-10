La furia dell’acqua spazza il Campidano 

Inviato

Vallermosa. Due grandi onde parallele: da un lato il Flumini Mannu, che esonda a Villasor e avanza con furia verso sud, allagando le piane di Decimoputzu e Villaspeciosa e tra Decimomannu e Uta sommerge il guado di Bau Arena, chiuso al transito dai sindaci Monica Cadeddu e Giacomo Porcu; dall’altro, qualche chilometro a ovest, l’acqua che cade in quantità incredibili su Vallermosa e i suoi monti (291 millimetri in una notte: più che in tutto l’anno scorso), gonfia canali e torrenti, satura le falde e scende verso Siliqua e le Statali 130, invasa all’altezza del chilometro 25, con sabbia e detriti sulle corsie verso Iglesias, e 293. Risultato: strade chiuse per ore nel cuore della notte, la 293 fino a ieri sera, quando la Sp2 era ancora sbarrata all’altezza del castello di Acquafredda per un cedimento della sede stradale.

Due corse parallele a rotta di collo per decine di chilometri, lungo percorsi antichi di secoli fino all’imbuto di Santa Gilla, lasciandosi dietro pecore annegate, colture distrutte, scantinati allagati, pastori in attesa dei soccorsi sui tetti degli ovili, aziende agricole circondate dall’acqua. E una notte di superlavoro per vigili del fuoco (lungo la Pedemontana un loro camion in avaria è anche rimasto bloccato in mezzo alla corrente), protezioni civili, forze dell’ordine. Sindaci svegliati chi alle 2 chi alle 4 del mattino perché l’allerta meteo, inizialmente moderata, era diventata rosso intenso. Per tutti la richiesta dello stato di calamità è scontata.

A Villaspeciosa

Se a Decimomannu ieri mattina ci si limitava a guardare con preoccupazione il Flumini Mannu gonfio come non lo si vedeva da anni, a Villaspeciosa si facevano i conti con le campagne devastate. Il rio Spinosu, trasformato in un mostro feroce, di notte è salito di livello di tre metri fino a coprire la strada e ha scavato una caverna sotto l’argine all’altezza del ponte di via Dante. Ora è tornato ai livelli soliti, rivelando distese di carciofi coperti di fango (e dunque persi). Angurie, melanzane, peperoni sono sparsi nel fango e incastrato nelle recinzioni dell’area archeologica di San Cromazio, sommersa coi suoi mosaici: sarebbero state il raccolto di sei ettari di serre dentro le quali sono stati ritrovati lavatrici, frigoriferi e divani, trascinati dalla piena. «In paese nessun danno», sospira stanco il sindaco Gianluca Melis: ha passato notte e mattina a fare la ronda per i punti più critici.

Decimoputzu

A monte c’è Decimoputzu. Le campagne sono come a Villaspeciosa: carciofeti infangati, serre danneggiate. «La viabilità rurale è in dissesto – si sfoga il sindaco Antonino Munzittu – e in un paese agricolo questo significa raccolti a rischio». Sott’acqua anche cortili, scantinati, aziende attorno a via de S’Acqua Cotta, transennata. Tre uomini spingono un’auto in panne: il livello dell’acqua è a metà degli sportelli. Il sindaco ha firmato un’ordinanza: ruspe subito in azione per liberare i canali dai detriti. Da rimuovere rami, sterpaglie, ma anche elettrodomestici, mobili, perfino una vasca da bagno: «Dai canali che scendono dal territorio di Vallermosa è arrivato di tutto», sbuffa Munzittu.

Vallermosa

Il sindaco di Vallermosa Francesco Spiga non è in Sardegna ma ha passato la notte in collegamento con il Centro operativo comunale. Il paese è disseminato di segnali stradali nuovissimi che indicano i punti di raccolta in caso di alluvione, “Sa Gora manna” corre in un letto rifatto di recente per vasti tratti. «Canali, cunette e caditoie sono state pulite due settimane fa», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Cadoni che insieme all’ingegnere Mauro Milazzo sta facendo il giro in auto di emergenza in emergenza e cerca di mobilitare squadre comunali, escavatori e autospurgo («introvabili», sbuffa Milazzo). Ma la prevenzione non basta, quando piove alla massima intensità e senza pause dalle 20 alle 3 del mattino: anche qui scantinati allagati, strade di campagna sventrate e invase dal fango e da arbusti, aziende agricole isolate. Gruppi elettrogeni e pompe in azione alla residenza per anziani della Fondazione Stefania Randazzo (160 ospiti, tutti ai piani alti) e nel vicino convento delle Ancelle della carità. Nella prima l’acqua ha invaso il seminterrato (camere mortuarie, palestre, spogliatoi, lavanderie, magazzino) e la si è dovuta spingere nelle fosse degli ascensori, ora inutilizzabili anche in caso di urgenza: decine di persone si danno da fare per asciugare ma l’acqua filtra dai pavimenti perché sotto l’edificio c’è una falda e la pressione è altissima. Nel seminterrato del convento, sussurra Cadoni, «c’erano due metri d’acqua»: a mollo le riserve di cibo delle suore. Allagata anche, al piano terra, l’aula magna. Le Ancelle, una decina, tutte anziane, hanno temuto di morire.

