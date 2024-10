La furia del Li Punti si abbatte sul ghilarza 

Li Punti 5

Ghilarza 1

Li Punti (3-4-1-2) : Pittalis; Formichelli, Serra (65’ Silvetti), Salas; Castigliego (86’ Lacatis), Barbieri, Centeno, Fresu (78’ Enna); Dieni (58’ Cirotto); Ortiz, Vulcano (70’ Libonatti). In panchina Lopez, Enna, Ruiu, Murgia, Delogu. Allenatore Salis.

Ghilarza (3-4-1-2) : Matzuzi; Floris (52' Corrias), Chergia, Wojcik; Ibba, Oppo, Maugeri, R. Biscu (79’ Vorticoso); Rubattu; Melis (10' Gaita), Orro (75’ S. Biscu). In panchina Miscali, Manca, Mereu, Chappino, Carboni. Allenatore Floris.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 33’ Centeno, 48’ Castigliego, 53’ Dieni, 63’ Orro, 67’ Vulcano, 82’ Barbieri.

Note : ammonito R. Biscu.

Sassari. Un Li Punti strabordante si abbatte sul Ghilarza che regge soltanto per un tempo, poi crolla. Apre le danze Centeno, alla mezz’ora, con una conclusione capolavoro finita sotto l’incrocio, dalla lunga distanza. La volée mancina di Castigliego e il gol di rapina di Dieni, in apertura di ripresa, mettono in ghiaccio la gara. Orro accorcia pescato dal radar di Maugeri (63’). Vulcano allunga con un diagonale (67’), Barbieri in scivolata (82’) firma il poker finale.

