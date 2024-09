La furia assassina sulla moglie Quattro spari uccidono Giusi 

Sarebbero stati quattro i colpi di pistola, due alla tempia e due al torace, che hanno ucciso Maria Giuseppina Massetti la casalinga di 43 anni di Nuoro, caduta per prima nella strage familiare di mercoledì mattina, nella casa di via Ichnusa, per mano del marito, l'operaio forestale di 52 anni Roberto Gleboni, morto suicida dopo aver quasi sterminato la famiglia.

Le autopsie

Sono le prime indiscrezioni che arrivano nel giorno delle autopsie sui corpi dello stesso omicida, di Martina Gleboni di 25 anni, figlia maggiore della coppia, e di Paolo Sanna, il 69enne vicino di casa, ucciso solo perché si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato: l'uomo infatti stava salendo nel suo appartamento al terzo piano quando si è trovato di fronte l'operaio forestale con la pistola in mano. I tre corpi sono stati esaminati ieri all'ospedale Brotzu di Cagliari, dal medico legale Roberto Demontis. L'elemento dei 4 colpi di pistola metterebbe in luce una sorta di accanimento di Roberto Gleboni nei confronti della moglie, quasi a confermare le molte voci che girano in città, nonostante i due coniugi fossero molto riservati. Oggi il professor Demontis effettuerà le autopsie sui corpi delle altre due vittime: Giusi Massetti, la moglie di Roberto, e Francesco Gleboni, il figlio di 10 anni della coppia. Scampati alla morte il figlio 14enne dell'omicida - preso di striscio dall'arma e ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria - e la madre 84enne dell'operaio forestale, colpita gravemente alla testa dal figlio (ricoverata in Rianimazione ma fuori pericolo) prima che lui stesso si togliesse la vita nella cucina dell'anziana.

I ricordi

Il 14enne è stato sentito per tre ore in audizione protetta dagli investigatori. Avrebbe risposto a tutte le domande e confermato la versione data ai Carabinieri nei momenti successivi alla strage: «A casa urlavano tutti», aveva già spiegato. Il contenuto dell'audizione protetta - alla quale hanno partecipato anche una psicologa e un tutore legale nominati dalla Procura – rimane sotto stretto riserbo. Ieri intanto per Nuoro è stato il momento della silenzio e della riflessione con la grande manifestazione organizzata dal Comune: la fiaccolata “per manifestare vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime”.

Le indagini

Per gli inquirenti ora il compito di entrare nelle crepe familiari e personali dell’operaio forestale che la mattina di mercoledì scorso hanno innescato quella furia assassina capace di portare a termine un massacro agghiacciante. Oltre quelle poche parole sul caos di quella mattina, il ragazzo superstite chiede continuamente a medici e psicologi solo di Francesco. Del suo fratellino di 10 anni che quella mattina era con lui nella stanzetta.

Saranno importanti anche i ricordi della mamma 84enne di Roberto Gleboni.

