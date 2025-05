La fumettista sbarca sul pianeta Linus 

Una importante rivista del settore dei fumetti ha pubblicato due suoi disegni per mostrare un esempio di stile personale che ha richiesto ricerca e inventiva, oltre che numerosi significati nascosti dietro i simboli disseminati nelle tavole. Gaia Ruffino, ventiduenne artista guspinese, vede così riconosciuto il suo talento e il lungo impegno nello studio. Un talento che da queste parti non è un caso isolato: Guspini, San Gavino e altri centri della zona si confermano una fucina di illustratori che approdano con le loro opere in edicola su riviste di primo piano.

L’exploit

Nel numero di maggio di Linus, dedicato ai risvolti più controversi dell’intelligenza artificiale applicata all’arte – che rischia di soppiantare illustratori, fotografi e creativi – è proprio Gaia Ruffino a distinguersi. «Lo stile che ho utilizzato è stato definito dalla rivista “tecnotribale”», ha spiegato. Sulle pagine un suo disegno del 2019, e un altro nuovo di zecca.

A notare il suo talento e a proporre la collaborazione con la rivista è stato Igort, al secolo Igor Tuveri, sardo anche lui e uno dei grandi nomi del fumetto italiano. E a giugno, Ruffino farà il bis tra le pagine della rivista.

La passione

Gaia ha sempre messo l’anima nella sua arte. In paese è sempre stata vista come una promessa e ora sta sbocciando. Linus, la storica rivista fondata da Giovanni Gandini, pubblicata da oltre sessant’anni, è un traguardo importante per una giovane disegnatrice.

Attualmente Gaia si sta specializzando all’Accademia delle Belle Arti di Napoli e frequenta contemporaneamente anche la triennale della scuola privata di specializzazione comix sempre a Napoli, dedicandosi alla concept art. La giovane ci tiene a sottolineare quanto siano necessari i sacrifici, allontanandosi dalla terra natìa: «Una cosa che accomuna tutti noi che crediamo in questo settore artistico è che si è sempre costretti a uscire dalla Sardegna per formarci, studiare, migliorarci e inseguire quelli che sono i nostri sogni». Gaia collabora anche con una casa di produzione cinematografica.

La formazione

Proviene dal liceo artistico Foiso Fois di Cagliari, ma il suo percorso è stato accompagnato sin dall’inizio da figure fondamentali: «Un grandissimo supporto, fin da quando ero piccola, mi è stato dato da Luca Usai, da Jean Claudio Vinci, da Daniele Mocci e dallo scrittore Andrea Pau, tutti dell'associazione Chine Vaganti di San Gavino Monreale», spiega l’artista. Luca Usai è noto per le sue illustrazioni su Topolino: il numero 3585 uscito qualche mese fa, “Il mistero dei Giganti”, è andato a ruba in Sardegna, tanto da richiedere una ristampa.

Gaia Ruffino viene dal Medio Campidano, terra di artisti di spicco a livello nazionale per fumetto e illustrazioni. «I nomi sono davvero tanti. Oltre ai già citati»», spiega Gaia, « ci sono Massimo Dall’Oglio, Giacomo Putzu, senza dimenticare il collettivo di muralisti che anche se si muovono in un ambito diverso, lo spirito e la forza creativa sono gli stessi».

