La fuga del latitante finisce all’ufficio anagrafe 

Si è presentato ieri mattina all’ufficio anagrafe del Comune di Assemini per rinnovare la carta d’identità. Ma appena gli impiegati hanno digitato sul computer il suo nome, Andrea Putzu, 54 anni, nato a Quartu Sant’Elena, immediatamente si sono allontanati dallo schermo. «Ci scusi, dobbiamo effettuare una verifica».

In Municipio

E così gli addetti allo sportello dell’ufficio Stato civile hanno fatto una chiamata ai carabinieri. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia della stazione di Assemini. L’uomo risultava irreperibile dal novembre 2016 e dal 31 gennaio 2019 destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con una condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi per cumulo di pene concorrenti relative a reati di truffa, commessi a Carbonia e Assemini tra il 2009 e il 2011.

Come sia potuto restare latitante per così tanto tempo pur abitando in una realtà come Assemini non è dato saperlo. Sicuramente non conduceva una vita pubblica, si teneva alla larga dai social e non aveva utenze intestate a suo nome. Restava quella carta d’identità, ormai scaduta e da rinnovare: gli è stata fatale.

Per Andrea Putzu quindi (per ora) niente documento, è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Uta dove dovrà scontare la condanna, su disposizione della Procura di Cagliari, immediatamente avvisata dell’arresto del latitante.

Le condanne

Andrea Putzu è stato condannato per diverse truffe ai danni delle assicurazioni. Secondo le accuse, praticamente tutte quasi in fotocopia avrebbe intascato le polizze senza provvedere mai a ultimare la pratica, lasciando di fatto scoperti gli automobilisti che in molti casi avrebbero scoperto il raggiro ai loro danni al primo lieve incidente stradale, al momento di denunciare il sinistro all’assicurazione, dove risultavano sconosciuti. Diverse sentenze di condanna, passate in giudicato. Putzu era letteralmente sparito davvero, probabilmente proprio per evitare il carcere. Non si era più fatto sentire neppure dagli avvocati che lo avevano difeso in occasione dei diversi processi chiusi con condanne tutto sommato lievi, ma che una dopo l’altro l’hanno portato a dover scontare quattro anni e sette mesi di reclusione.

RIPRODUZIONE RISERVATA