la fuga del lanusei dura poco: segna martins, poi l’uno-due del villasimius ribalta la gara 

Lanusei 1

Villasimius 2

Lanusei (4-2-3-1) : Doumbouya, Mameli, Haas, Pedro Caeiro, Leoni; Fe. Usai (15’ st Kazu), Caredda; Mereu (44’ st Serra), Lusa (34’ st Kouadio), Doneddu (15’ st Le. Loi); Martins. In panchina Fr. Usai, G. Arras, Paderi. Allenatore Piras.

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Concas, Kiwobo, Petit, Omofonmwan; Sinha, Scioni, Cannas; Beugre, Dambros (15’ st Lo. Loi), Isaia (15’ st Caferri). In panchina Gonzalez, Muzzo, Zedda, Cogoni, Scarpato, Marras, Ritacco. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 10’ Martins, 27’ Beugre, 47’ Cannas.

Note : espulso Mameli; ammoniti Martins, Lusa.

Lanusei. La squadra di Alberto Piras illude, poi il Villasimius fa la voce grossa, ribalta il risultato e sbanca il Lixius. Il 2-1 della formazione di Prastaro al Lanusei lascia però in bilico la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: si gioca fra una settimana a campi invertiti.

La partita

Al 23’ Martins è bravo a costruirsi lo spazio in area e calciare verso la porta trovando in Forzati un degno protagonista. L’esperto numero 1 ospite si ripete anche al 26’, sempre sull’attaccante brasiliano. Analoga azione alla mezzora, come se fra i due fosse in corso una sfida nella sfida. Al 10’ della ripresa, però, Forzati nulla può sulla conclusione di Martins che ricorda a tutti di essere un vero cobra d’area di rigore.

Gli ospiti non si danno per vinti e raggiungono il pareggio al 27’ con Beugre, ex giocatore del Barisardo, che brucia l’erba sulla destra, si accentra e sorprende Doumbouya. Il Lanusei, dopo aver sciupato alcune occasioni davanti alla porta, si complica la vita: alla mezzora i biancorossoverdi restano in dieci per l’espulsione (doppio giallo) del fuoriquota (2008) Matteo Mameli. A quel punto il Villasimius ci crede e accelera. Piras capisce il momento delicato e manda in campo un giocatore esperto come Kouadio al posto di Lusa. Al 2’ di recupero Cannas, ex Budoni, parte sul filo del fuorigioco e riesce a mettere la ciliegina sulla torta per il 2-1 definitivo. (ro. se.)

